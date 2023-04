Nem pályázott más a posztra, Csányi Sándort újraválasztották FIFA-alelnöknek

A következő négy évben is Aleksander Ceferin lesz az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke, döntöttek a szerdai lisszaboni tisztújító ülésen, ahol újraválasztották Csányi Sándort is a nemzetközi szövetség alelnökévé. Az MTI beszámolója szerint az MLSZ vezetője nem maradhatott az UEFA alelnöke és a végrehajtó bizottság tagja sem, mert március 20-án betöltötte 70. életévét, illetve az új szabályok szerint nem is lehetne egyszerre UEFA- és FIFA-alelnök. Utóbbi posztra Csányi mellett Ari Lahti, a Finn Labdarúgó Szövetség elnöke is elindult, de végül a szavazás előtt bejelentette, hogy visszalép a jelöltségtől. Az MLSZ közleménye szerint Csányi az európai szövetségek elnökei számára küldött bemutatkozó anyagában az értékek védelmét ígérte.

photo_camera Orbán Viktor és Csányi Sándor az olasz-magyaron 2022. június 7-én. Fotó: Miguel Medina/AFP

Aleksander Ceferin a harmadik mandátumát kezdheti meg, az 55 éves szlovén ügyvéd 2016 szeptembere óta vezeti az UEFA-t. A tisztújító kongresszuson mondott beszédében kiemelte, hogy a szövetség alá tartozó versenyeken rasszista, homofób, vagy szexista zaklatásnak kitett játékosokat meg kell védeni, a "bűnelkövetőket" pedig hatékonyabban kell megbüntetni.