Elutasították Márki-Zay Péterék feljelentését a Völner-Schadl ügyben

„A Völner-Schadl ügy szálai a legmagasabb szintekig, miniszterekig, »Tóniig« és a »jó miniszter asszonyig« nyúlhatnak. Nemrégiben feljelentéssel éltünk, hogy kiderüljön milyen szerepe volt »Tóninak« és »Ádámnak« az elmúlt évek legnagyobb korrupciós ügyében. Sajnos a hatóságok továbbra is úgy gondolják, hogy nincs itt semmi látnivaló és elutasították a feljelentésünket” – írja Facebookon Márki-Zay Péter.

Bejegyzésében azzal folytatja: „Ma azt kell tapasztalnunk, hogy egyes kormánypárti és ellenzéki pártok alkuinak is köszönhetően - jó példa erre Polt Péter hatalomban tartása - a hatóságok és az állami intézmények a mindenkori politikai hatalmat szolgálják, nem pedig az országot és nemzetet.”

Nemrég Hadházy Ákos független képviselő írt arról szintén egy Facebook-posztban, hogy „az ügyészség meg sem próbálta kideríteni, hogy ki volt Tóni, Barbara és Ádám, akivel Schadl haverja a betegszállítás és a rendezvénybiztosítás monopóliumát biztosító koncesszióról tárgyalt”.

Hadházy akkor azt írta, Polt Péter a korábbiakban mindig csak annyit válaszolt, hogy „a nyomozás során nem merült fel bűncselekmény gyanúja”, később azonban ahogy Hadházy fogalmazott: „papírunk van róla, hogy nem is nyomoztak, hiszen ha akár a kisujjukat is mozdították volna, akkor hivatalosan is tudniuk kellene, hogy Rogánról van szó”.