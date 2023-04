Ahogy a Mediaworks mondaná: Csak egy szalag takarja a virágbimbós bögyházát a kormányszóvivő sütibabának, miközben macipraclija szemérmesen fogja a kis szoknyáját

Ha jól értem a Mediaworks alá tartozó szon.hu elmúlt hónapban termelt anyagai között található jópár cikk címét, a fideszes médiabirodalom lapjaiban teljesen elfogadott, ha a fenti címben olvasható módon írnak mondjuk egy az alábbihoz hasonló fotóról, amin Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő látható hollókői népviseletben, vagyis egy fekete szoknyában, amit tart a kezével, illetve egy virágmintás felsőben, amit egy fekete szalag keresztez.

Hogy mennyire kiemelten fontos a nők megfelelő szerepeltetése a fideszes médiában – akarom mondani a keresztény-konzervatív, hagyományos értékeket közvetítő, polgári és családbarát sajtóban, azon belül is a kormánypropaganda által még 2016-ban bekebelezett megyei lapokban, amik azóta mind a Mediaworks alá tartoznak, illetve például az Origóban – arról Herczeg Márk már írt tavaly egy szép összefoglalót.

De amellett tényleg nem szabad elmenni, hogy a szintén Mediaworks alá tartozó szon.hu, vagyis új nevén a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál az összes létező, keresztény-konzervatív, hagyományos értékeket közvetítő, polgári és családbarát laphoz képest is mennyire szívén viseli minden egyes megmozdulását egy bizonyos magyar énekesnőnek. Az mondjuk érthetetlen, hogy a róla szóló, a szon.hu-n szinte nap mint nap megjelenő híreket miért nem sikerült még országosan, az összes megyei lapban összehangolni, miközben az már többször is előfordult, hogy egységesen ugyanaz az Orbán-interjú szerepelt a korábbi kampányok során a kormánypropagandát sikeresen hirdető Mediaworks által elnyelt megyei lapok címlapjain. Mindenesetre öröm látni, hogy egy keresztény-konzervatív, hagyományos értékeket közvetítő, polgári és családbarát megyei lap mennyire fontosnak tartja a 23 éves, az X-Faktort évekkel ezelőtt megnyert Opitz Barbara hétköznapjait, és az általa posztolt fotókat illetve videókat milyen hangzatos címekkel dicséri. Miután a kormány szócsövéül használt Mediaworks alá tartozó szon.hu feltehetően ugyanazokat a hagyományos értékeket tartja fontosnak, mint a kormány, az is feltételezhető, hogy minden keresztény-konzervatív, hagyományos értékeket fontosnak tartó nő örülne, ha róla is olyan címekkel jelentetnének meg rendkívül fontosnak tűnő beszámolókat, ahogy a szon.hu teszi Opitz Barbaráról. Így talán az is feltételezhető, hogy a kormánypárt nőtagjai sem bánnák, ha róluk írnák azt, hogy

photo_camera „Ezt kaptuk nőnapra: kis rózsaszínjét mutatta be a sonkádi süteménybaba! (videó)”

Fotó: szon.hu

(A videón Opitz Barbara egy rózsaszín felsőben táncolt.)

És akkor valószínűsíthető az is, hogy a rendszeresen süteményeket készítő Novák Katalin köztársasági elnök sem bánná, ha róla írnák azt, hogy:

photo_camera „A cseresznyéspitét is bedobta, hogy a figyelmet elvonja a bimbós maci baba bombákról”

(Az azóta törölt bejegyzésben az egyébként ruhában lefotózott Opitz a dekoltázsát egy szívbe írt „cherry pie” felirattal takarta ki a szon.hu beszámolója szerint.)

De ha már pite, akkor nem árt tudni, hogy mostanában Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is viszonylag sokat süt az Instagramja szerint, és mivel hasonlóan keresztény-konzervatív értékrendet képvisel, mint a megyei lapok, így a szon.hu is, egészen biztosan ő is örülne, ha azt írnák egy fotójáról, ha épp Opitzhoz hasonlóan ő is egy kockás felsőt venne fel, hogy:

photo_camera „Csak a sonkádi sütibaba cukrászcsoda cickói vannak kikockázva, alulra már nem jutott...”

Illetve talán Vitályos Eszter államtitkár sem bánta volna, ha erről a táncos bejegyzéséről azt írták volna, hogy:

photo_camera „Lennél a sonkádi sütibaba pici macipraclija, amikor így magához ér? Popós videó!”

(Opitz a videóján táncol és egyszer hozzáér a saját combjához.)

Sőt, talán Vitályosnak azzal se lett volna problémája, ha erről a fotójáról, amin a csípőjére teszi a kezét, úgy fogalmaznak valamelyik Mediaworks alá tartozó lapban, hogy:

photo_camera „Bár szemérmesen csípőre tette a kezét, szemérmetlenül hosszú körmei intim szférákba hatolnak”

Illetve ugyanerről a fotóról még talán olyat is lehetett volna írni, hogy:

photo_camera „Eskü a körmét akarta mutatni Barbi, de véletlenül a bájos bimbós bögyházat sikerült!”

Hisz végülis Vitályosnak a képen látszik a körme is, és van melle is a ruhája alatt, ahogy Opitz mellét is a ruhája takarja a videón, amin megmutatta a körmét.

És akkor Vitályos Eszter már bizonyára azzal is egyetértett volna, ha erről az edzős fotójáról, amin oldalról látható, olyan címmel jelentetnek meg egy anyagot, miszerint:

photo_camera „A Túr-bukó hableánya bemutatta gigászi bójáit, belekapaszkodnál?”

(Opitz a fotón egy zöld ruhában volt látható, és a jelek szerint továbbra is volt melle, amit takart a zöld ruha.)

De menjünk tovább, akadnak még címek, amik remélhetőleg nem zavarnák mondjuk a fideszes Koncz Zsófiát sem. Például ha Opitzhoz hasonlóan ő is felvenne egy harisnyát, aminek a térdén van egy-egy macskafej, de csak annyit írnának róla – természetesen más keresztnévvel –, hogy:

photo_camera „Barbi megemelte a szoknyácskáját, hogy megmutassa a "kismacskáját" (videó)”

Ne feledkezzünk meg a KDNP parlamenti frakciójának egyetlen női tagjáról, a fenomenális főzőműsoráról is ismert Juhász Hajnalkáról sem, akinek bizonyára szintén beleférne az értékrendjébe, ha erről a képéről, amin látszik a dekoltázsa, azt írnák – cska épp Hajnalka névvel –, hogy:

photo_camera „Barbi dididetonátort robbantott! Egek, ez a dekoltázs svédmasszázs a szemnek!”

És feltételezhető talán az is, hogy a gügyögéssel felturbózott szexuálisan túlfűtött szövegekkel nem lenne problémája Varga Judit igazságügyi miniszternek sem. Például amikor felveszi ezt a bézs, vagy akár úgy is mondhatjuk, hogy karamell(!)színű kabátot, következmények nélkül lehetne megjelentetni róla egy cikket hasonló címmel, mint idézem:

photo_camera „Téged is karamellizálnak Barbi Bálint-napi bonbonbimbós bombái”

(Opitz a képen a cikkben olvasható leírás szerint egy karamellszínű ruhát viselt.)

A szon.hu-n megjelent, Opitzról szóló anyagok és főként azok címe miatt szerettük volna megszólaltatni Opitz Barbarát is, és bár megkeresésünket menedzsere először fogadta, azóta nem sikerült őket elérni.