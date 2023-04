Bankroham ma már nem tömött utcai sorokkal, hanem a Twitteren és a telefonos alkalmazásokkal történik

Elkiabálni nem érdemes az ilyesmit, de úgy fest, egyelőre enyhült a nyomás a bankokon. Az elmúlt hetek bankcsődöktől voltak hangosak, az Egyesült Államokban az ország 16. legnagyobb bankja, a Silicon Valley Bank (SVB) vált fizetésképtelenné, majd ment csődbe, míg Európában az egyik legismertebb svájci bankot, a Credit Suisse-t kellett a svájci állam hathatós és határozott közreműködésével beolvasztani legnagyobb belföldi riválisába.

Bár a két bank összeomlása mögött sok szempontból eltérő okok álltak, a történetük emlékeztet arra is, hogy a digitális eszközök és az internet elterjedésével mennyire megváltozott az, ahogy az úgynevezett bankpánikok zajlanak, és hogy a szabályzóhatóságok nincsenek felkészülve ezekre a változásokra.

Bankmentés csak munkaidőben

Ez a feszültség különösen az SVB esetében nyilvánvaló: a Silicon Valley Bank különleges pénzintézet volt, mivel kifejezetten egy szektorra, az amerikai techcégekre szakosodott. És amikor 2021-ben hirtelen rengeteg pénz ömlött a tech startupokba a kockázati tőkebefektetők felől, sok vállalat nem tudott mit kezdeni a hirtelen jött tőkével, ezért berakták a bankjukba. A bank pedig, jobb ötletük nem lévén, a biztonságosnak tűnő hosszútávú amerikai állampapírokba fektette be ennek a pénznek egy jelentős részét.

A megelőző években ez biztonságos stratégiának számított, hiszen tartósan rendkívül alacsony volt az amerikai alapkamat. Az elmúlt év azonban jelentős inflációt, válaszul pedig a Fed részéről évtizedek óta nem látott kamatemelést hozott, ami miatt a kötvények vesztettek értékükből. (Érdekes leágazása a történetnek, hogy miért nem kalkuláltak ezzel a kockázattal a SVB-nél: az egyik visszatérő magyarázat szerint azért, mert az amerikai elemzők teljesen elszoktak attól a gondolattól, hogy az alapkamat emelkedhet is. Nem véletlenül üzente meg az egyik legbefolyásosabb brazil milliárdos, hogy bármelyik latin-amerikai junior elemző felismerte volna ezt a kockázatot.)

Részben épp az alapkamatemelés miatt is, de közben a techvilágra addig számolatlanul pénzt öntő kockázatitőkés (VC) források is elkezdtek apadni, ez pedig ahhoz vezetett, hogy sok techvállalatnak pénzre lett szüksége a napi működés biztosításához, ezért elkezdték kiszedni megtakarításaikat a bankokból. És mivel közülük sokan a SVB-nél bankoltak, 2022 második felében az SVB-ből rengeteg pénzt szedtek ki a betétesek, és ez a trend 2023-ban is folytatódott.

Egy ponton az SVB azt tette, amit bármelyik másik bank tenne hasonló helyzetben: értékesített 20 milliárd dollárnyi értékpapírt, de mivel közben megváltozott a kamatkörnyezet, ezt csak veszteséggel tudta megtenni. Ez még nem kellett volna, hogy drámai következményekkel járjon, de egyrészt a bank rendkívül szerencsétlenül kommunikálta a történteket, másrészt a felfokozott hangulatban a befektetők megrémültek az 1,8 milliárd dolláros veszteség tényén, és egymást hajszolták bele a további betétkivonásokba, és az SVB összeomlása elkerülhetetlenné vált.

Ennyit már a csőd utáni első napokban is lehetett tudni, azóta viszont kiderültek bőven újabb részletek, melyek még izgalmasabbá tették a történetet. Az például a kezdettől fogva nem volt egyértelmű, hogy hogyan válhatott fizetésképtelenné egy bank, melynek legalább még 120 milliárd dollárnyi befektetése volt állampapírokban. Oké, hogy a kamatemelkedések miatt ezt csak veszteséggel tudták volna értékesíteni, de például használhatták volna fedezetként is, hogy a befolyó hitelből fizessék ki a betétjeiket követelő ügyfeleket. Ráadásul végső megoldásként ott van az az opció is, hogy a szövetségi jegybanki rendszerhez, a Fedhez forduljanak, amely szintén adhat pénzt az állampapírokra.

És mint azóta kiderült, az SVB-nél valóban próbálkoztak is ilyesmivel. Csak sajnos abban az idősávban, amikor a Fed számítógépei már nem működtek. A Wall Street Journal riporterei mutatták be a bank összeomlása előtti utolsó órákat, és cikkük alapján látni, hogy az SVB menedzsmentje mindent megmozgatott, hogy állami segítséghez jussanak, de az amerikai szövetségi pénzügyi rendszer bürokráciája nem ilyen gyors döntéshozatalra van tervezve.