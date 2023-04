Fentaniltúladagolásban halt meg Coolio

Opioid-túladagolásban halt meg Artis Leon Ivey Jr., azaz Coolio - írja a BBC, a rapper menedzserének nyilatkozata alapján. A rapper halálának körülményeit hat hónappal azután hozták nyilvánosságra, hogy az 59 éves zenészt holtan találták egy barátja otthonában Los Angelesben.

photo_camera Fotó: BRAD BARKET/AFP

Az amerikai Grammy-díjas rapper tavalyi halálát fentanil és más kábítószerek hatása okozta - közölte Jarez Posey, az előadó menedzsere. Posey elmondta, hogy a zenész családját a Los Angeles megyei halottkém tájékoztatta a leletekről. Bár Coolio nemrég még fenciklidint, azaz PCP-t használt, halálát egy fentanilt, heroint és metamfetamint is tartalmazó koktél hatása okozta. Halálát a halottkémi hivatal balesetnek minősítette.

A fentanil 50-szer halálosabb, mint a heroin, és évek óta küzdenek ellene Amerikában, és mostanában már Európában is. Az opiodok okozta halálesetek között a fentanil (20 ezer) már előzi a heroint (15 ezer) és az opioid-fájdalomcsillapítókat (13 ezer) is, bár a járvány feltérképezésének egyik legnagyobb nehézségét épp az adja, hogy a "tiszta" fentanil ritka a piacon - az anyagot por vagy tabletták formájában többnyire heroinnal, ritkábban metamfetaminnal vegyítik, ahogy azt Coolio is tette.

Artis Leon Ivey Jr. 1963-ban született Los Angelesben. Saját elmondása szerint tinédzserként bandatagként bűnözött és drogfüggő is volt, később önkéntes tűzoltóként dolgozott, majd a rap felé fordult.

Az előadó a nyolcvanas évek végén futott be a nyugati parti rapszcénában. Nemzetközi sikereket azonban csak 1995-ben ért el, miután egyik száma, a „Gangsta's Paradise” egy hollywoodi film, a Dangerous Minds betétdala lett. Ugyanebben az évben Grammy-díjat nyert ezért a számáért, ami napjainkra YouTube-on és Spotify-on is átlépte már az egymilliárdos nézettséget.

A rapper menedzsere szerint Coolio gyerekei azt tervezik, hogy egy dokumentumfilmmel és több egyéb alkotással emlékeznek meg apjukról a jövőben.