Nem beszélhet az akkugyárak hatásáról az MTA doktora a Debreceni Egyetemen

Magyarország akkumulátor-nagyhatalom lesz! Megéri? címmel tartott volna szemináriumot jövő kedden a Debreceni Egyetemen az intézmény volt rektora, Fábián István vegyészprofesszor, de a kar dékánja letiltotta az eseményt, írja a Szabad Európa. A lap szerint Kun Ferenc egy keddi levélben arra hivatkozott, hogy az intézmény hatályos működési rendje alapján nem ad helyet a területén aktuálpolitikai kérdések megvitatásának, „erre sem az egyetem szakmai fórumai, sem infrastruktúrája nem használható”. Egyben azt kérte, hogy az egyetem területén kívül vitassák meg a témát.

Fábián István egy körlevélben azt írta: „Mély megdöbbenéssel és felháborodással értesültem a letűnt idők keserű hangulatát és gyakorlatát idéző döntésről, amit a dékán az előadásom tartalmának ismerete nélkül hozott meg.” Szerinte az előadás nem politikai tartalmú lett volna, hanem szakmai szempontok alapján akarta értékelni a helyzetet. Megjegyezte, hogy ugyanezzel a címmel már tartott előadást március 24-én a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság ülésén.

Végül a az előadást az MTA DAB-székházban tartják meg április 11-én. Fábián korábban a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által rendezett civil szakértő fórumon beszélt a kínai CATL gyárának hatásairól.

A kormány augusztusban jelentette be, hogy a kínai CATL gyára egy 221 hektáros területen épít, aminek a kapacitása 100 gigawattóra lenne. Ehhez évi 4150 gigawatt áramra, azaz a paksi atomerőmű éves termelésének bő negyedére lenne szükség. A tervek szerint jövőre már meg is kezdené a próbaüzemet. A beruházás összértéke nagyjából 3000 milliárd forint lesz, amire a magyar állam is nyújt támogatást. A nem tisztázott környezeti hatások miatt a helyiek tiltakozásokat szerveztek, valamint a közmeghallgatások is rendkívül feszült hangulatban teltek, de eddig minden népszavazási kérdést visszautasítottak a beruházással kapcsolatban.

Az aktuálpolitikai kérdésektől viszolygó Debreceni Egyetem 2017-ben a díszpolgárává választotta Vlagyimir Putyint, amiből csak tavaly, Ukrajna lerohanása után táncoltak ki. De előfordult az is, hogy az egyetem felszólította saját magát, hogy ne legyen szolidáris a CEU-val. De a külügy kérésére azt is megtiltotta tajvani diákoknak, hogy Tajvanként vegyenek részt egy gasztrofesztiválon.