Egymás között osztogatták az ügyfelek privát felvételeit a Tesla dolgozói

2019 és 2022 között a Tesla dolgozói egy belső üzenetküldő rendszeren keresztül megosztottaák egymással az ügyfelek autóiba épített belső kamerák felvételeit, amik néha kifejezetten intimek voltak, írja a Reuters az autógyártó kilenc korábbi alkalmazottjának beszámolója alapján. Az egyik megosztott felvételen például egy férfi teljesen meztelenül vezette a Tesláját. De osztottak meg felvételeket balesetekről is. Az egyiken például egy nagy sebességgel haladó Tesla lakott területen üt el egy bicikliző gyereket. Az ütközéskor a gyerek az egyik irányba repült, a bicikli a másikba. Ez a videó a Tesla San Mateó-i irodájában terjedt nagyon gyorsan. De voltak megosztott képek kutyákról, vicces útjelző táblákról, amikből az alkalmazottak mémeket gyártottak.

Bár a Tesla adatvédelmi szabályzata azt állítja, hogy a felvételeket nem kötik össze az ügyfelekkel, de hét volt alkalmazott is arról beszélt a Reutersnek, hogy a felvételeket egy programmal össze tudták kötni a rögzítés helyszínével, ami alapján az ügyfél lakhelyét is meg tudták találni. Állításuk szerint a Tesla akkor is kapott videofelvételeket a járművekről, amikor azok ki voltak kapcsolva, ha a tulajdonosok beleegyezésüket adták. Azóta ezzel a gyakorlattal leálltak.

2016 óta a Tesla több száz embert alkalmazott arra, hogy az önvezető autóknak segítsenek megtanulni a gyalogosokat, a közlekedési táblákat, járműveket és más tárgyakat, amikkel az ügyfelek az úton találkoztak. Ebben a folymatban hozzáférést több ezer autó felvételeihez kaptak hozzáférést.