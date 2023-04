Sajnálja az örmény házelnök, hogy leköpött egy járókelőt

Bocsánatot kért pénteken Alen Szimonján örmény parlamenti elnök, amiért a héten leköpött egy járókelőt: „Sajnálom, elvesztettem az önuralmamat egy sértés miatt, amellyel illettek”.

Az eset a hét elején történt, amikor egy járókelő árulónak nevezte a politikust az utcán. A képviselő utasította testőreit, hogy tartsák fogva a férfit, majd Szimonján a férfi arcába köpött - számolt be a sértett. Szimonján nem tagadta a cselekményt, de kezdetben azt mondta: a sértegető vésse a fejébe, hogy „pofátlansága” nem marad következmények nélkül. „A törvényes hatóságok elleni sértésre törvényes választ fog kapni” - közölte.

photo_camera Nancy Pelosi (akkori) amerikai házelnök és Alen Szimonján parlamenti elnök Jerevánban 2022 szeptemberében Fotó: KAREN MINASYAN/AFP

Az incidens továbbra is heves vitákat vált ki szerte Örményországban. Levon Ter-Petroszján, Örményország első elnöke is Szimonján lemondását követelte. A parlamenti elnök és a kormánypárti Polgári Szerződés (KP) vezető képviselője komoly nyomás alá került. Az ország kormánya már amúgy is meggyengültnek számít, miután elvesztette a szomszédos Azerbajdzsánnal folytatott háborút a harcok sújtotta régióért Hegyi-Karabah területén 2020-ban. A konfliktus az országot mély válságba taszította.

Sokan úgy vélik, hogy az a tűzszüneti megállapodás, amelyet az örmény miniszterelnök, Nikol Pasinján miniszterelnök aláírt, és amelynek eredményeként Örményországnak le kellett mondania Hegyi-Karabah nagy részéről, árulásnak minősül. (dpa via MTI)