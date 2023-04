Kövér László: Amint megadtuk a hozzájárulást, Finnország ellenünk fordult

A jelek szerint igazolva látja Kövér László azt a huzavonát, amit Magyarország rendezett a NATO-bővítése körül. Pedig az még le sem zárult, egyelőre - török mintára - csak a finnek NATO-tagságát hagyta jó a magyar parlament, a svédekét még nem.

De a finnek máris bebizonyították, hogy mennyire hálátlanok. Kövér László erről Bayer Zsolt Hír TV-s műsorában beszélt, az előzetes már kijött, bővebben majd este ismerhetjük meg a házelnök nézeteit.

photo_camera Fotó: Haszán Zoltán

Úgy tűnik, Kövér ezúttal nem keveredett olyan katonai-földrajzi bonyodalmakba, mint legutóbb, amikor közölte, hogy aggályai vannak amiatt, mert Finnország csatlakozásával lesz közös NATO-orosz határ. Rendszeres szerzőnk, Rácz András a Facebookon volt akkor kénytelen felhívni a figyelmét, hogy már eddig is volt 1232 kilométer NATO-orosz határ.

Kövér baja az a finnekkel, hogy miután a magyar parlament megadta a jóváhagyását - a szövetségben utolsó előttiként - a finnek NATO-tagságára, másnap csatlakoztak ahhoz a perhez, amit Magyarország ellen indított az Európai Bizottság a magyar kormány által gyermekvédelminek mondott, valójában homofóbnak látszó, a Hír TV-ben most LMBTQ-ügynek nevezett perhez. Finnország nem egyedüliként csatlakozott a perhez, már 14 EU-tagország tett így: Belgium, Hollandia, Luxemburg, Dánia, Portugália, Írország, Spanyolország, Málta, Ausztria, Svédország, Szlovénia, Finnország, most pedig Franciaország és Németország. Valamint az Európai Parlament is betársult. Az egyik EU-s ügy, a másik a NATO-bővítésről szól. A kettőt a magyar kormány köti össze fejben és a gyakorlatban is.

Igen, ott vannak egyébként a listán a svédek is, akiknek a NATO-tagságát továbbra is lebegtetjük, mert így tesznek a törökök is. Ők arra hivatkoznak, hogy nem adnak ki a svédek terroristáknak nevezett kurdokat, mi a törökökre és arra hivatkozunk, hogy a svédek nem adják meg a kellő tiszteletet Magyarországnak.

Kövér azt mondta: Magyarországon annak idején volt népszavazás a NATO-csatlakozásról, „Svédországban és Finnországban elfelejtették erről is megkérdezni az embereket, hogy vajon szeretnének-e tényleg a NATO-hoz csatlakozni, vagy csak ez a politikai elitjük magánvéleménye. A magyar képviselők tucatjával kaptak emaileket Svédországból és Finnországból, hogy ne fogadják el a csatlakozást, mert szerintük a döntés mögött semmiféle demokratikus legitimáció nincsen" - közölte a házelnök.

Nem hagyta abba itt: „mi azt látjuk, hogy két olyan ország kérte, illetve kéri a hozzájárulásunkat egy szövetségbe való felvételhez, aminek mi már tagjai vagyunk, ők meg még nem, akik a legminimálisabb tisztelet sem tanúsították Magyarország, a magyar nép választásokon kifejezett akarata iránt”. Kövér szerint ez a két ország a politikájukkal és nyilatkozataikkal mind a mai napig csak ártanak a magyar nemzeti érdeknek.

„Hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a kapcsolat a két ország között oda jusson vissza, ahol 10-15 évvel ezelőtt volt” - mondta a finnekről Kövér.

Kitért arra is, hogy Orbán Viktor az amerikai belügyekbe avatkozással vádolták meg amiatt a támogató twitt miatt, amit Donald Trumpnak küldött a volt amerikai elnök bíróság elő állítása előtt. Bayer műsorában a Bloomberg hírügynökségre hivatkoznak, mint ami a belügyekbe való beavatkozásról beszélt, valójában az amerikai nagykövet is tett nem annyira bújtatott utalást erre egy korábbi Szijjártó Péter idézett felhozva.

Mindenesetre Kövér szerint akkor lehetne jogosan emlegetni, hogy beavatkoznak az amerikai belügyekbe, ha 3 milliárdos tiltott finanszírozást valósítanának meg mikroadományokkal a diaszpóra magyarjai, és kiderülne, hogy emögött a magyar kormány áll, felidézve ezzel a magyar ellenzék finanszírozását. Kövér szerint ekkor „jogosan óbégatna a Bloomberg, addig ez még viccnek is rossz. Színvonaltalan sületlenség ez a vád” - üzente, alig burkolta az amerikai nagykövetnek is.