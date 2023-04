Tavaszi madárbejelentő kampányt indít a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Tavaszi természetles címmel újabb adatgyűjtő akciót hirdet, és a cél az, hogy mindenki bekapcsolódhasson a környezetünkben élő nem emberi élőlények megfigyelésébe, hasznos információkkal ellátva az ezen élőlények védelmén ügyködő embereket.

Mint az MME írja, ha bárki kedvet érez csatlakozni a programhoz, nincs más teendője, mint a kertjében, vagy a közeli parkban látható madarakat, gyakoribb kétéltűeket, hüllőket, lepkéket és emlősöket megfigyelni, majd a megfigyeléseit beküldeni.

Hasonló adatbegyűjtős feladat a közelmúltban is zajlott, a Téli madárles idején 30 perces megfigyelési időszak idején lehetett észleléseket beküldeni, de a Tavaszi természetles idején nincs ilyen korlát, hiszen a kertben bármikor felbukkanhat egy új faj.

És az adatbeküldő felületen a tavaszi időszak miatt a madarak esetén lehetőség lesz viselkedési adatokat is feltölteni, tehát ha egy adott madárfaj párba áll, fészket épít, fiókát etet stb., vagy akár azt is, ha esetleg elpusztult madarat találunk. A Téli madárleshez hasonlóan a leggyakoribb fajok határozását egy, a mobiltelefonos applikáción belüli mini határozó is segíti, ami az egyes fajok kártyájára való dupla koppintással lehet előhívni.

Az adatgyűjtő felület ezúttal is a Turdus applikáción és a termeszetlesen.mme.hu oldalon keresztül lesz elérhető, amelyek azonnal rögzítik a bevitt adatokat. A Turdus elérhető Android és iOS rendszert használó telefonokra és tabletekre is, az applikáció használatához videós segédlet is készül.

Minden további részlet az MME oldalán érhető el.