Macron: Európa nem válhat Amerika vazallusává

Izgalmas interjút adott Emmanuel Macron francia elnök a Politicónak, Kínából, a Hszi Csin-ping elnökkel folytatott tárgyalásairól hazafelé repülve az elnöki különgép fedélzetén. íme a legérdekesebb Macron-idézetek:



1.) Tajvan nem az EU ügye

Az Európára leselkedő “nagy veszély” az, hogy “olyan válságokba keveredünk, amik nem is a mieink, ami megakadályozza, hogy a kialakítsuk a stratégiai autonómiánkat”. (A francia elnök korábban is fejtegette már azt, hogy Európának szerinte “stratégiai autonómiát” kellene kivívnia, hogy a kontinens válhasson “a harmadik szuperhatalommá”. Ez a koncepció igencsak tetszik a Nyugat hanyatlásában hívő és a transzatlanti, vagyis amerikai-európai összefogás gyengülésében érdekelt Kínának.)

2.) Tajvan az amerikaiak és Kína ügye

“Az a paradoxon, hogy amikor pánikba esünk, elhisszük, hogy csak Amerika követői vagyunk.” - fogalmazott a francia elnök. Macron óvott attól, hogy az Unió túlzottan belekeveredjen a Tajvan miatti amerikai-kínai konfliktusba: “A kérdés, amire az európaiaknak válaszolniuk kell, az, hogy “érdekünk-e súlyosbítani a tajvani válságot?” A legrosszabb lenne azt gondolni, hogy európaiként ebben követnünk kell Amerikát, az ő kottájukból és a kínai túlreagálásból kiindulva.”

3.) Mire fel?

Macron a repülőn adott interjújában jóval engedékenyebb volt Kínával Tajvan ügyében, mint maga az Unió, illetve a francia elnök kínai tárgyalásainak idején szintén az országba látogató Ursula von der Leyen biztottsági elnök. Macron a különgépén már így fogalmazott: “Az európaiak Ukrajnában sem tudják megoldani a válságot. Hogyan mondhatnánk az hitelesen Tajvan ügyében, hogy “figyelem, ha rosszat tesztek, ott termünk? Ez csak a feszültség fokozására jó.” Sajtóbeszámolók szerint Macron a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott hatszemközti tárgyalásokon még nagyjából von der Leyen álláspontját visszhangozta, de miután négy órán át kettesben tárgyalt Hszivel, sokat puhult a véleménye.

4. Vazallusok

Macron az interjúban arról is beszélt, hogy Európa méginkább függő helyzetbe került az amerikai energia- és fegyverszállításoktól és most az európai fegyvergyártás felfuttatására kéne koncentrálnia. A francia elnök szerint mérsékelni kellene a kontinens függőségét “az amerikai dollár területenkívüliségétől” is. A Politico szerint Macron ezzel arra célzott, hogy az Egyesült Államok az utóbbi éveben olyan típusú szankciókat vetett ki Iránra, Kínára, Oroszországra és más országokra, amik elzárták ezeket a dolláralapú pénzügyi hálózatoktól, ám a dollár ilyenfajta "fegyverként kezelése" gazdasági károkat okoz az ezen országokban üzetektől eleső európai cégeknek.

“Ha a két szuperhatalom között felforrósodik a feszültség, nem lesz sem időnk sem elég forrásunk a stratégiai autonómiánk finanszírozásához és vazallusokká válunk” - fogalmazott Macron.