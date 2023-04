A gyermek elhanyagolásával vádolják az iskolában lövöldöző hatéves kisfiú anyját Virginiában

Vádat emelt a virginiai Newport News vádesküdtszéke annak a hatéves kisfiúnak az anyja ellen, aki rálőtt az osztályteremben a tanítójára. A 25 éves nőt a gyermek elhanyagolásával vádolják, illetve azzal, hogy gondatlanul tárolta a lőfegyverét a család otthonában, és ezzel veszélyeztette a gyermeket – közölte hétfőn Howard Gwynn ügyész. A gyerek ellen elméletben emelhetnének vádat, de nem teszik. Az ügyről és a felelősségre vonás kérdéseiről korábban ebben a cikkben írtam.

photo_camera Helyszínelés a Newport News-i Richneck általános iskolánál Fotó: TNS/ABACA/TNS/ABACA via Reuters Connect

A fiú január 6-án lőtt rá a tanítónőjére a Newport News-i Richneck Általános Iskola osztálytermében. A rendőrség szerint a fiú édesanyja legálisan vásárolta a fegyvert. A nő ügyvédje azt állítja, hogy a pisztolyt a gardrób legfelső polcán volt rögzítve több mint 180 centiméter magasan, és volt rajta kioldózár. Az ügyvéd szerint az anya napokon belül feladja magát a rendőrségen, a vádemelést viszont nem kommentálta.



Gwynn hivatala arra kérte a bíróságot, állítson össze egy különleges esküdtszéket, hogy folytathassák a nyomozást a lövöldözéshez vezető biztonsági kérdésekben. „Newport News diákjainak biztonsága rendkívül fontos. A különleges vádesküdtszék kivizsgálja, hogy a további személyek elleni további vádak indokoltak-e a tények és a törvény alapján” – mondta az ügyész.

A család szerint a fiuk „akut fogyatékossággal él”, és a gondozási terve szerint az édesanyja vagy az édesapja vele együtt járt az iskolába, és minden nap elkísérte az osztályba. A lövöldözés hete volt az első, amikor valamelyik szülője nem volt vele az osztályban. A lövöldözés utáni napokban a kisfiút kórházi kezelés alá helyezték, és a szükséges kezelést kapja.

Eközben zajlik egy másik per is az ügyben. A meglőtt tanítónő, Abby Zwerner 40 millió dollárra perli az iskolát, ugyanis szerinte az iskola számos korábbi jelzést hagyott figyelmen kívül a fiú agresszióját illetően - például fojtogatta egy másik tanárát -, pedig ha léptek volna, elkerülhető lett volna a tragédia. Zwerner ügyvédje szerint az anya elleni vádemelés csak a felelősségre vonás egyik szintje, de ebben az ügyben több szinten történt mulasztás az iskola és az tankerület részéről is. (AP)