Húsvét másnapja

Húsvéti hó

photo_camera Hóból formázott húsvéti nyulak és dísztojások Debrecenben Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A kereszténység legnagyobb ünnepe ősidők óta összekapcsolódik a tavaszköszöntés és az újjászületés rítusaival, de az időjárás köpött a hagyományokra: az ország egyes részein a legszebb téli napokat hozta el idén a húsvét. A Kékestetőn már szánkózni is lehetett pénteken, Debrecenben hónyuszik hozták a tojásokat, vasárnap egy kis jég is potyogott az égből a nyugaton, a fővárosban pedig megdőlt a legalacsonyabb maximum hőmérséklet rekordja.

Ma már a szokásos bolond, áprilisi időjárásra lehet számítani, nyugaton borús, keleten napos idővel, 10-18 fokkal.



Et resurrexit tertia die

Húsvét a hívők bensőséges ünnepe, de az egyházi vezetők és politikusok is megfogalmazzák ilyenkor a közéleti üzeneteiket. „Segítsd a szeretett ukrán népet a béke felé vezető úton, és áraszd a húsvét fényét Oroszország népére!” - mondta a világhoz intézett beszédében Ferenc pápa. Az igazán nagy háborúkban mostanában nem hallgatnak a Szentszékre, fájlalta húsvéti interjújában Erdő Péter katolikus érsek, aki szerint a pápa közelgő látogatása elismerés a magyar népnek.

Balog Zoltán, a református egyház vezetője arról beszélt, hogy a halál naponta szembejön velünk, körülvesz minket. Látjuk az ukrajnai faluban készült fényképen, a néhány hónapos, halott csecsemő szürke arcán, a szeretett ember betegágyánál ülve...

Fabiny Tamás evangélikus püspöktől itthon szokatlan gondolatokat is hallottunk, például arról, hogy „egy magát kereszténynek valló politikusnak még inkább tilos a lopás, a sikkasztás, feleségének megcsalása, mint a többieknek”, és hogy „elég jól fel lehet ismerni azokat, akik csak érdekből viselnek keresztény mázat”.

Az elvtársnőzéstől a hadügyminiszter vadászrepülős tojásáig: így húsvétoztak a magyar politikusok az interneten

Mészáros Lőrinc pékségéből vitte az ünnepi péksütit Orbán Viktor



Ezúttal nyolc filippínót feszítettek keresztre, a turisták nagy örömére



Valami Amerika

Több, egymástól független diplomáciai forrástól is azt hallotta Magyari Péter, hogy az amerikai kormány új intézkedést tervez a magyar kormány megbüntetésére, például felmerült, hogy szankciót vetnek ki befolyásos személyekre. Az 2014-es kitiltásokhoz hasonló ügyről is lehet szó, amikor korrupció vádjával tiltottak ki hat magyar állampolgárt az USA-ból. (Emlékszik még arra, hogy abba a botrányba beleremegett a rendszer? És ráadásul nagyon szórakoztató is volt!)

Csillagok, csillagok?

A következő években tízezer szám terveznek a Starlinkhoz hasonló műholdakat Föld körüli pályára állítani, és emiatt a szemünk láttára változik meg a csillagos ég örökkévalónak gondolt képe. Hogy befolyásolja ez a csillagászok munkáját, és mit jelent a csillagos éghez fűződő személyes viszonyunkban?

Méretes impaktfaktor

photo_camera Fotó: ALBERTO PEZZALI/NurPhoto via AFP

Kicsi pénisz -> nagy autó: tényleg igazolva van a klasszikus előítélet? A Lakmusz felajzó cikkcíme mögött egy igen hasznos összefoglaló rejtőzik arról, hogyan működik a tudományos publikálás folyamata, és mit jelent az, ha egy cikk nem esett át szakmai bírálaton.

Nézni, hallgatni

photo_camera Fotó: Netlfix

Egyszerre filmforgatás, filmvetítés és színház? Egészen új és különleges formanyelvvel dolgozik a Budapesti Skizo Csoport dzsanni című előadása, amit egyszerre lehet filmként és színházi előadásként is értelmezni.

Létezik természetfilm David Attenborough nélkül? Nincs más műfaj, ami annyira összenőtt volna egyetlen névvel, mint a természetfilm, de a 97 éves brit tévés-biológus nemrég bejelentette, hogy nem áll többé kamerák elé. Mi lesz most? - kérdezi a Qubit.