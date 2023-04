Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb cikkeivel. Kezdjünk is bele, szokás szerint négy cikket külön is ajánlunk:

Munkanap

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ülésnap volt a parlamentben kedden, kiderült például, hogy Orbán a jövőben is szívesen működne együtt a Magyar Orvosi Kamarával, Rogán pedig pont aznap szólalt fel hosszú idő után először az ülésteremben, amikor a II. kerületben rejtélyes grafiti követelte Tóni és Barbi eltakaródását a környékről. Közben Illés Boglárka fideszes képviselő eljutott odáig, hogy klasszikusként emlegetve idézze Orbánt felszólalásában, Gurmai Zita pedig megjegyezte a miniszterelnöknek, hogy egyre jobban hasonlít a testalkatuk.

Budapesten kiderült, hogy 61 ingatlant kénytelen eladni a Fővárosi Önkormányzat, Karácsony Gergely nyilvános posztban fordult a kormányhoz, hogy tegyék ingyenessé az M0-ás autópályát és folytassák „az állam által einstandolt” HÉV-hálózat fejlesztését.

Írtunk emellett arról is, hogy Novák Katalin házhoz ment a FUCK NER-ért, az LMP betiltaná a 18 év alattiak tiktokozását, és hogy bocsánatkérést vár a Jobbik elnökétől a Mazsihisz elnöke, valamint hogy vizsgálat indult, hogy tényleg kirúgta-e Hadházy lábát az egyik rendőr a Karmelitánál

A költészet napjára készülve elemeztük Gyurcsány lírai munkásságát, a Lakmusz pedig arra jutott, hogy elképzelhető, Dúró Dóra tudományosan nem teljesen megalapozott dolgokat állított az abortuszról.

Emlékek

photo_camera Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A tavalyi választásokra visszaemlékező cikkünkben megnéztük, hogy látják a történteket egy évvel később a szavazatszámláló civilek. Röviden: politikai depresszióba süllyedtek, sokan emigráltak, nem látnak esélyt semmilyen változásra, mégsem bánták meg, hogy részt vettek benne.



Barátok és ellenségek

photo_camera Szijjártó úton moszkvai találkozásaira. Fotó: MARTON_KIRALY/ALL_RIGHTS_RESERVED

Szijjártó Péter Moszkvában kezdte a hetet, persze lehet inkább az lenne a hír, ha épp nem ott kezdte volna, és alá is írt egy új gázmegállapodást. Estére pedig kiderült, hogy bár nem verték nagy dobra, de Magyarországra érkezett a belarusz külügyminiszter. Érdekes adat, de a lengyel miniszterelnök épp Washingtonba megy, hogy tovább erősítse a két kormány kapcsolatát.

Az amerikai-magyar kormányzati viszony szerdán tovább éleződhet, legalábbis Pressman nagykövet be fog valamit jelenteni, és mint tegnap reggel írtuk, diplomáciai források szerint akár egy keményebb lépés is elképzelhető magyar szereplőkkel szemben. Közben tovább gyűrűzik a szivárogtatási botrány, kiderült például az is az állítólagos dokumentumok alapján, hogy magyar vezetőket is lehallgathattak az amerikaiak. Azt, hogy mit lehet most tudni a Pentagonból kiszivárgott információkról, ebben a cikkünkben szedtük össze.

Történelem

photo_camera Fotó: Fortepan / Ladinek Viktor

Kik bombázták Kassát, ami után Horthy bejelentette a hadiállapotot a Szovjetunióval, miért roskadt össze emiatt Bárdossy László miniszterelnök és önként vonultunk-e háborúba, vagy belesodródtunk? Folytatódott Ungváry Krisztián előadássorozata.