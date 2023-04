A tankerület minden erejével próbálja rábizonyítani a tanárokra, hogy nem dolgoztak

Megy a szőrözés a dátumokon. Október 5-én, 27-én és november 18-án rendkívüli órarend volt érvényben mindkét iskolában, de a tanárok nem vitatják, hogy az óráikat ettől függetlenül meg kellett volna tartaniuk. A rendkívüli órarend a polgári engedetlenség miatt vált indokolttá.

Október 5-én állítása szerint Kapin Lilla dolgozatokat javított, felkészült a másnapi óráira, de aznap nem írt be jegyeket az elektronikus rendszerbe. „Én úgy gondolom, hogy nem egy héttel vagy egy hónappal később kell beírni a jegyeket, ha valaki dolgozatokat javít”, mondja neki a Tankerület képviselője, majd hozzáteszi, hogy aki nem írja be a dolgozatjegyet, az nem is dolgozott. „Tessék vezetni"!

A bíró erre a szemöldökét vonogatja. A KRÉTA használatára vonatkozó elvárások iskolák szerint változnak.