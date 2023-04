Megegyeznének a kirúgott kölcseys tanárok a tankerülettel

„Mivel tudná alátámasztani, hogy a megfélemlítésre törekedett a tankerület?” – kérdezte a bíró Molnártól, aki azt mondta, azzal, hogy voltak olyan kollégák más iskolákban és vidéken, akik nem lettek felmentve, pedig polgári engedetlenkedtek. Szerintem ezzel a tankerület példát statuált, mert míg mi öten pótolhatók vagyunk, addig több ember már nem, mondta. Szerinte nagyobb kárt okozott a tankerület az ő elbocsátásukkal, mert nem volt biztosítva a pótlás.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Megint a KRÉTA: A jogosultságok megszűnése teljesen érthetetlen a bíró számára és Molnár számára is. Nem volt arról szó, hogy munkaviszonya megszűnésével a KRÉTÁhoz való jogosultsága is megszűnik, ezért a felmondás után is be tudott lépni, be is lépett, de nem változtatott semmit állítása szerint. Tudott volna órát beírni, de nem írt be.

Az alperesnek tudomása van arról, hogy Molnár kirúgása után is tett módosításokat a felületen, majd a listát drámaian odaadja a bírónak. A bíró nem hallott még arról, hogy lett volna ilyen adat, ezért kéri az ügyvédet, hogy csatolja be, mert most nem tudja átnézni. Végül az a konklúzió, hogy elengedik ezt a KRÉTA dolgot.