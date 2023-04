Az USA szerint az ENSZ főtitkára túlságosan engedékeny Oroszországgal szemben

António Guterres ENSZ-főtitkár az Egyesült Államok szerint túl megértő volt Oroszország felé, amikor újratárgyalta a fekete-tengeri gabonaegyezményt, derült ki a Pentagon kiszivárgott aktáiból. A jelentés azután látott napvilágot, hogy a Kreml szerdán arra figyelmeztetett, hogy az alku májusi meghosszabbításának kilátásai nem túl jók, mert a „Nyugat továbbra is akadályozza az orosz műtrágya- és gabonaexportot”.

photo_camera Fotó: ANDRE LUIS ALVES/Anadolu Agency via AFP

„Egyetlen megállapodás sem állhat egy lábon. Két lábon kell állnia” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. „Ebben a tekintetben természetesen a mai állás szerint ítélve a kilátások nem olyan nagyszerűek”.

Az egyezményt tavaly nyáron kötötte az ENSZ, Törökország, Ukrajna és Oroszország az egész világot sújtó élelmiszerhiány enyhítésére, hogy Ukrajna a Fekete-tengernél lévő kikötőiből egy védett tengeri folyosón szállíthasson gabonát külföldre a háború alatt is. Eddig kétszer hosszabbították meg, igaz, márciusban Oroszország csak 60 napra írta alá 120 helyett, ami Ukrajna szerint szerződésszegés.

A Pentagon dokumentumai - amelyek az ENSZ-főnök és helyettese közötti magánbeszélgetéseket tartalmazzák - azt mutatják, hogy Guterres nagyon szerette volna megőrizni az alkut, még akkor is, ha ehhez az orosz érdekekhez kell alkalmazkodni, írja a BBC. A műsorszolgáltató által látott amerikai dokumentumokban állítólag az szerepel, hogy Guterres hangsúlyozta erőfeszítéseit Oroszország exportképességének javítására, és hogy ezt akkor is megtenné, „ha szankciókkal sújtott orosz szervezeteket vagy személyeket is érint”.

Guterres álláspontja aláássa a szélesebb körű erőfeszítéseket, hogy Moszkvát felelősségre vonják az ukrajnai tetteiért, áll az egyik dokumentumban.

photo_camera Antonio Guterres és Volodimir Zelenszkij Fotó: UKRAINIAN PRESIDENCY/HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

Az Egyesült Államok a megjelenésük óta azon fáradozik, hogy kiderítse, ki szivárogtatta ki a dokumentumokat. Az iratokat egyelőre nem ellenőrizték, de a Pentagon a héten közölte, hogy némelyikük „úgy tűnik, érzékeny és szigorúan titkos anyagot tartalmaz”. A szivárogtatásról Solti Hanna és Csurgó Dénes írt hosszabban a 444-en: „Dezinformáció, Orbán és unatkozó gémerek - Minden, amit a kiszivárgott Pentagon-dokumentumokról eddig tudunk”.

Bár az orosz gabona- és műtrágyaexportra nem vonatkoznak a szankciók, Moszkva arra panaszkodott, hogy nehézséget okoz számára a kifizetések teljesítése és fogadása, valamint a logisztika megszervezése.

Egy magas rangú ENSZ-tisztviselő a BBC-nek azt mondta, hogy bár nem kommentálja a dokumentumokat, az ENSZ-t „az vezérli, hogy enyhítsük a háború hatását a világ legszegényebbjeire”, ami azt jelenti, hogy mindent megtesznek az élelmiszerárak csökkentése érdekében.

Peszkov szerint a gabonaegyezmény „nem működik és nem működött eddig sem”. A múlt hónapban Oroszország beleegyezett, hogy 60 nappal meghosszabbítja az alkut, de csak akkor, ha a saját exportjával kapcsolatban több követelést is teljesítenek. Ezek közé tartozik, hogy az Orosz Mezőgazdasági Bank visszatérhessen a Swift-rendszerbe, hogy engedélyezzék a mezőgazdasági gépek behozatalát, az orosz hajók és rakományok európai kikötőbe való bejutását is.

Amikor szerdán arról kérdezték, hogy történt-e előrelépés Oroszország követeléseivel kapcsolatban, Stephane Dujarric ENSZ-szóvivő azt mondta, hogy az ENSZ tisztviselői kitartóan dolgoznak az ügyön, hozzátéve, hogy Guterresnek kevés hatalma van. „A főtitkárnak nincs hatalma a Swift felett. Nincs hatásköre az egyoldalú szankciókat bevezető tagállamok felett. Nincs hatásköre a biztosítótársaságok, hajózási társaságok felett, nem mondhatja meg nekik, hogy mit tegyenek” – mondta a szóvivő. (The Guardian)