Lengyel nagykövet: Nehéz pillanatokat okoz, amikor a magyar külügyminiszter Moszkvába, majd Minszkbe látogat

Szomorúnak tartja, hogy a magyar külügyminiszter Moszkvába és Minszkbe jár tárgyalni, de a magyar kormány továbbra is őszinte partner, még ha nem is értenek egyet mindenben – erről Lengyelország budapesti nagykövete, Sebastian Kęciek beszélt a Wacław Felczak Alapítvány szerda esti rendezvényén a Telex beszámolója szerint.

„Ha csak az utóbbi napok eseményeit vesszük, amikor a magyar külügyminiszter Moszkvába majd Minszkbe látogatott – nehéz pillanatokat okoz ez nekünk is, Varsónak is” – mondta Kęciek, aki szerint a „kétoldalú és sokoldalú” megbeszélések ennek ellenére folyamatosak, és a lengyel diplomácia is minden kérdésre megkapja a magyar féltől a válaszait, „igaz, ezekkel nem mindig vagyunk elégedettek”

A nagykövet elmondta, hogy ő közvetítő szerepet tölt be a két ország között, azonban úgy látja, hogy az ukrajnai háborúval kapcsolatos lengyel álláspontot nem igazán ismerik vagy értik Magyarországon. „Olvastam egyes kommentárokat és publicisztikákat, amik szerint a lengyel álláspont egyfajta ruszofóbia, Amerika-barátság. Sőt, cikizős, hülyézős megjegyzések futottak például a lengyel miniszterelnök egyik vendégcikke alatt is. De egyáltalán nem erről van szó. A lengyel külpolitika racionális, és az oroszokkal való tapasztalatainkon alapul. Magyarországnak is megvan a maga tapasztalata az oroszokkal, épp ezért meglepő, hogy a magyarok miért tekintenek másképp erre.”

Kęciek arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország a jövőben is fenyegetést fog jelenteni szomszédaira, és éppen ezért kellene szerinte a magyar kormánynak is átértékelnie kapcsolatait Moszkvával. „Nem lehet többé arról álmodozni, hogy majd jön a sok olcsó energia az oroszoktól. Nem fogunk tudni visszatérni az Oroszországgal való normális ügymenethez. Az emberek is ugyanúgy megtapasztalták, hogy az egekbe értek az energiaárak, különösen azokban az országokban, amelyek Moszkvával üzletelnek.” A nagykövet szerint rendkívül fontos az energiaforrások diverzifikálása, éppen ezért látná szívesen Lengyelország azt, ha aktívabban venne részt Magyarország is a régiós projektekben. Például a gdański LNG-terminál létrehozásában, ahonnan Szlovákián keresztül akár hazánkba is érkezhetne gáz.

„Magyarország gázellátásának 45 százaléka jön Oroszországból. Úgy gondolom, hogy a közös szolidaritás alapján máshonnan is biztosítani tudnánk ezt a gázmennyiséget, legyen szó a Horvátországon, Románián vagy Szlovákián keresztül érkező gázvezetékekről. Több a lehetőség, mint amennyit az elmúlt években sikerült megvalósítani, és számomra meglepő volt, hogy erre nem volt egészen nyitott a magyar kormány.”