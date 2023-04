Sanna Marin a nőgyülölet miatt vesztette el a választást?

Normál körülmények között az embernek fogalma sincs arról, hogy hívják a finn miniszterelnököt. A világ azonban 2019-ben felfigyelt rá, mert az országok többségében - tetszik, nem tetszik - még szokatlan, ha egy 34 éves nő kerül a miniszterelnöki székbe. A világjárvány példás kezelése és az orosz-ukrán háború után az ország NATO-ba vezetése még inkább ismertté tette, ahogy egy tavaly nyáron kiszivárgott bulivideó is.

Sanna Marin volt az, aki úgy lett a világpolitika egyik sztárja, hogy választást nem tudott nyerni. A Finn Szociáldemokrata Párt 2019-ben Antti Rinnével nyert, de néhány hónap múlva kénytelen volt távozni. Így lett miniszterelnök a szintén szociáldemokrata Sanna Marin, Rinne kormányának közlekedési és hírközlési minisztere.

Sanna Marinnal az április eleji választáson ugyan csak harmadikok lettek a szociáldemokraták, de a győzelmet hozó 2019-es választáshoz képest 546 ezerről 617 ezerre növelték a szavazóik, 40-ről 43-ra a parlamenti mandátumaik számát, csakhogy közben mind a négy koalíciós partnere vesztett erejéből. A győzelmet a mérsékelt jobboldali Nemzeti Koalíció szerezte meg, második helyen a szélsőjobboldali Finnek Pártja végzett.

photo_camera Sanna Marin és a választást megnyerő Petteri Orpo egy kampányvitán - mert Finnországban ilyen is van Fotó: HEIKKI SAUKKOMAA/AFP

Nőgyűlölet okozta Marin bukását?

Az egész nem lenne szóra sem érdemes, ha a Guardian publicistája, Zoe Williams nem írt volna egy keményvonalas cikket arról, hogy szerinte mi történt Finnországban. A cikk címe:

A nőgyűlölet hatalmas erő a jobboldalon - vessünk egy pillantást a finn Sanna Marin sorsára A szerző szerint Marin egy sor progresszív lépése visszhangtalan maradt, nem kapott kellő figyelmet a világjárványra adott finn válasz, az ország NATO-csatlakozása az orosz-ukrán háború árnyékában, a finn baloldal szociális- és adópolitikája. Az eredmények mit sem értek, mert tavaly nyáron nyilvánosságra került az a bizonyos videó, amin Marin a haverjaival bulizik - hasonlóan annyi más kortársához. A szerző szerint a videó boszorkányüldözéshez és végső soron az ígéretes finn miniszterelnök bukásához vezetett. És még progresszív kampánytémái - oktatás, egészségügy, migránsok - sem tudták meggyőzni a választókat, akiknek köszönhetően két jobboldali párt, a mérsékelt Nemzeti Koalíció és a szélsőséges Finnek Pártja is megelőzte a szociáldemokratákat.

Zoe Williams szerint a választásokat az államadósság kérdése, a Nemzeti Koalíció legfőbb kampánytémája döntötte el, a választók túl nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek, és nyugtázták a jóléti kiadások megnyirbálásának ígéretét. És közben folyamatosan érződött egy konzervatív alt-right nőgyűlölő lenézés Marinnal szemben.

Beletenyerelt a külpolitikába

A finn választást az egykori iNteRNeTTo helsinki mutációjának szerkesztőjével, Jyrki Halonennel mi is nyomon követtük, de ilyen nézőponttal nem igazán találkoztunk. A nyári bulinak ebben a kampányban már szinte semmilyen jelentősége nem volt, volt viszont egy olyan ügy volt, ahol megjegyeztük: ha a miniszterelnök nem egy fiatal nő, hanem egy középkorú férfi lenne, akkor a finn közvélemény talán könnyebben átsiklott volna fölötte.

Sanna Marin ugyanis alig pár héttel a választás előtt nem tartotta kizártnak, hogy Finnország a leszerelt Hornet vadászgépeit Ukrajnának adja át. Magyarázkodnia kellett, nemcsak a választópolgárok, hanem a meglepett védelmi minisztere és a köztársasági elnök előtt is. Azt mondta, nem tett ilyen ígéretet, csupán úgy érzi, Ukrajnának egyre komolyabb fegyverekre lesz szüksége, hogy megvédje magát, így helyes, ha a vadászgépek szállításáról is megindul egy konzultáció.

Marin kijelentéséből azért is lehetett akkora ügy, mert Finnországban a köztársasági elnöknek - a kormánnyal közösen - hagyományosan nagy szerepe van a külpolitika alakításában. Ebben az esetben úgy tűnhetett, hogy Marin megkerülte Sauli Niinistőt, aki történetesen egy 74 éves férfi.

photo_camera Sauli Niinistö köztársasági elnök és Sanna Marin miniszterelnök a lemondás benyújtása után Fotó: MARKKU ULANDER/AFP

Bízik egy nyugodtabb életben

A Guardian cikke azért is volt különös, mert maga Sanna Marin a választási eredmények ilyetén értelmezésére még csak utalást sem tett, ellenkezőleg, kifejezetten hideg fejjel, a fair play szellemében értékelt. Attól persze még lehet, hogy vele is olyasmi történt, mint amit az idén váratlanul leköszönő új-zélandi miniszterelnökről, a 37 évesen megválasztott Jacina Ardernről feltételeznek: lépését ugyan azzal indokolta, hogy nincs már benne elég szusz az ország vezetéséhez, de sokan arra gyanakodtak, hogy a személye elleni folyamatos támadások, becsmérlés, fenyegetések és a zaklatás is fontos tényező lehetett. Sőt, volt olyan képviselő, aki szerint Ardernt egyenesen elüldözték a hivatalából.

Marin elismerte a választási vereségét, bejelentette, hogy pártja őszi kongresszusán nem indul újra a pártelnöki posztért, nem számít miniszteri posztra vagy nemzetközi pozícióra sem. A jövőben képviselői munkájára akar koncentrálni - az egyik helsinki egyéni választókerületben nyert -, és bízik egy nyugodtabb életben.

Nem a politikusok nemét nézik

Zoe Williams cikke után a Guardiant elárasztották a Finnországból keltezett olvasói levelek. Legalábbis viszonylag ritkán fordul elő, hogy egy véleménycikk után a lap szerkesztői kénytelenek egy sor, azzal ellentétes véleményt közölni - ahogy ebben az esetben történt. Nézzük, mit kértek ki leginkább a lap finn olvasói:

photo_camera Sanna Marin távozik arról a sajtótájékoztatóról, ahol bejelentette: nem indul újra a szociáldemokraták elnöki posztjáért Fotó: HEIKKI SAUKKOMAA/AFP

A civilizált választási kampány ügyekről és nem személyekről szólt, a kampányban senki sem vetette Marin szemére - utalásszinten sem - a bulivideóját.

A parlamentbe jutott kilenc pártból hetet nők vezetnek, de ez sem érdekes, mert a finn választók a szavakat és a tetteket, nem pedig a politikusok nemét nézik.

Marin vereségének (egyik) oka, hogy Finnországban politikai váltógazdálkodás van, hol a balközép, hol a jobbközép van kormányon, a szociáldemokraták négy év múlva - akár nővel, akár férfival az élen - nagy valószínűséggel ismét kormányra kerülnek.

Az államadósság valós probléma, Marin választási vereségének egyik oka az volt, hogy az emberek véget akartak vetni az ellenőrizetlen kormányzati kiadásoknak.

Tény, hogy az új miniszterelnök valószínűleg férfi lesz - Petteri Orpo, a Nemzeti Koalíció elnöke -, de pénzügyminisztere és külügyminisztere minden bizonnyal nő lesz.

És hogy állnak a koalíciós tárgyalások?

A választások óta a finn belpolitikában csönd van. Petteri Orpo, a miniszterelnöki cím várományosa mind a kilenc párttal tárgyalásokat kezdett a lehetséges koalícióról. Nem kizárt a harmadik helyezett szociáldemokraták visszatérése a hatalomba, ahogy a szélsőjobboldali, a migrációt ellenző, de az ukránoknak nyújtott fegyverszállítást támogató szélsőjobboldali Finnek Pártjával való koalíciókötés sem. Az előbbi esetben gazdaságpolitikai, az utóbbiban a bevándorlással kapcsolatos ellentétek elsimítása tűnik embert próbáló feladatnak.

A háromból két nagy párt koalíciója azonban még kevés, mert úgy sem lesz meg a kormányzáshoz szükséges 101 mandátum. A negyedik legnagyobb erő, a vidéken erős, de sokat gyengült Centrumpárt pedig kijelentette: mindenképpen ellenzékben akar maradni a következő ciklusban. Két nagy párt mellett így még legalább két párt kell a koalíciós többséghez, miközben a szociáldemokraták négy koalíciós társának népszerűségét - leszámítva a Svéd Néppártot - megsínylette az elmúlt négy év. Nem lesz könnyű menet.

Akinek kedve van, itt összematekozhatja a 101 mandátumot, vastagon a 2019-23-as koalíciós pártokat szedtük:

Nemzeti Koalíció - 48 mandátum Finnek Pártja - 46 Finn Szociáldemokrata Párt - 43 Centrumpárt - 23 Zöld Liga - 13 Baloldali Szövetség - 11 Svéd Néppárt - 9 Kereszténydemokraták - 5 Mozgalmat Most! - 1

(Borítókép: Sanna Marin a lemondása benyújtása előtti percekben / Fotó: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP)