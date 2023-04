Ez még nem a nagy orosz állami terror, de a sztálini logika már érvényesül

Egyre több a koncepciós politikai ügy Oroszországban, melyek vádlottjait rendkívül hosszú időtartamú börtönbüntetésekkel sújtják. Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki ma már messze nem toplistás a korábbi ítéleteivel, hiszen első nekifutásra mindössze két és fél évet kapott az Yves Rocher-ügyben, és másodjára is „csak” kilencet „sikkasztásért”. Igaz, alig kezdte meg utóbbi letöltését tavaly tavasszal, ismét megvádolták, mégpedig azzal, hogy szélsőséges csoportot hozott létre állami intézmények és tisztségviselők elleni gyűlölet szítása érdekében. Az ilyen „extremizmus” jutalma tizenöt év is lehet ma Oroszországban, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a Vladlen Tatarszkij katonai blogger elleni halálos merénylettel is összefüggésbe hozták a Navalnij-féle korrupcióellenes alapítványt, ami további súlyos retorziókkal fenyegeti a politikust.

photo_camera Alekszej Navalnij hazaindul Moszkvába 2021 januárjában Fotó: BIDF

De abszurdak azok az ítéletek is, amelyeket már meghoztak, illetve rövidesen meghozhatnak a hasonló eljárásokban:

a kémkedéssel és hazaárulással vádolt újságíró, Ivan Szafronov 22 évet kapott;

Alekszej Nurijevet és Roman Naszrijevet, akik Molotov-koktélokkal dobálták meg egy Cseljabinszk megyei hadkiegészítő parancsnokság épületét, terrorizmus vádjával 19-19 évre ítélték;

Vlagyimir Kara-Murza ellenzéki politikusra hazaárulás miatt 25 évet kér az ügyészség.

Ilyen időtartamokkal az elmúlt években már találkozhattunk, a szövetséges-szomszédos Fehéroroszországban régebb óta effajta ítéleteket hoznak az ellenzéki politikusokkal és a tiltakozó civilekkel szemben elindított eljárások során. Már a 2011-es elnökválasztás utáni tiltakozások ürügyén is ezt tették, majd 2021-et követően felfuttatták a gyakorlatot. A teljesség igénye nélkül:

Szvetlana Tyihanovszkaja ellenzéki politikus az alkotmányos rend megdöntésére irányuló összeesküvés vádjával 15 évet kapott távollétében;

18 évre ítélték még az elsők között, 2021 decemberében férjét, Szergej Tyihanovszkijt;

Alesz Beljackij Nobel-békedíjas írót, a Vjaszna jogvédő szervezet vezetőjét 10 évre ítélték;

a Tut.by fehérorosz híroldal vezérigazgatója, Ljudmila Csekina és Marina Zolotova, a lap főszerkesztője 12-12 évet kapott.