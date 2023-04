Holland bíróság: törölni kell az amatőr pornóvideókat, ha a szereplők nem járultak hozzá a közzétételhez

Minden amatőrszereplős videóját törölnie kell az xHamster nevű pornóoldalnak, amelyeken olyan emberek láthatók, akik nem járultak hozzá igazolhatóan a közzétételhez.

photo_camera Fotó: ADRIEN FILLON/NurPhoto via AFP

Erről egy amszterdami bíróság döntött, miután az online gyermekbántalmazás ellen küzdő EOKM nevű szervezet panaszt tett tíz ilyen videó miatt. Részben az európai uniós jogszabályokra, részben egy korábbi, hollandiai bírósági ítéletre hivatkoztak, ami előírta a pornóoldalak számára, hogy szerezzék be az amatőr szereplők hozzájárulását, mielőtt felismerhetően kitennék őket.

Az xHamster három hetet kapott az ítélet végrehajtására, különben videónként akár napi 32 ezer dolláros (tízmillió forintos) büntetést kell fizetnie. Az EOKM szerint ez győzelmet jelent minden áldozat számára, akiknek meztelen képeit engedély nélkül tették közzé.

2020-ban a Pornhub több mint tízmillió videót törölt, mert nem hitelesített felhasználók töltötték fel őket. Ez pár nappal azután történt, hogy a New York Times publicistája konkrét eseteket is bemutatva írt arról, hogy a Pornhubra folyamatosan töltenek fel kiskorúakról készült, illetve nemi erőszakot bemutató filmeket is. (Arstechnika)