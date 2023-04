Lula Kínába ment ostorozni a dollárt és az IMF-et

Kínai látogatásával igyekszik demonstrálni Brazília tavaly megválasztott elnöke, Luiz Inacio Lula da Silva, hogy országa ismét fontos résztvevője akar lenni a világpolitikának. „Brazília visszatért. Magunk mögött hagytuk azt az időszakot, amikor Brazília kimaradt a világ fontos döntéseiből. Megmagyarázhatatlan távollét után újra itt vagyunk a nemzetközi színpadon” - mondta Sanghajban.

Lula pénteken találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A várakozások szerint az ukrajnai háború lesz az egyik fő téma: mindkét ország igyekszik közvetítőként pozicionálni magát, miközben elutasítják az Oroszországgal szemben hozott nyugati szankciókat, kiváltva ezzel az amerikaiak rosszallását.

photo_camera Lula a Huwaeihez is ellátogatott Fotó: RICARDO STUCKERT/AFP

Brazília és Kína nemrég bejelentette, hogy saját valutáikban, és nem dollárban fognak kereskedni egymás közt. (Kína hasonló megállapodást kötött Oroszországgal, Pakisztánnal és másokkal.) Lula most Sanghajban is szóvá tette, hogy az amerikai pénznem túlságosan fontos szerepet tölt be a világgazdaságban. „Miért kellene minden országnak dollárban kereskednie? (...) Ki döntötte el, hogy a dollár lesz a világ valutája?

Lula a BRICS országok (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika) által létrehozott fejlesztési bank új vezetőjének beiktatásán vett részt Sanghajban. A pozíciót mostantól Dilma Rousseff, Lula politikai szövetségese és Brazília korábbi elnöke tölti be.

Lula bírálta a Nemzetközi Valutaalapot (IMF) is, amiért szerinte hitelért cserébe megszorításokra kényszeríti a pénzszűkében levő országokat. Azt mondta, az IMF valósággal fojtogatja „az összes harmadik világbeli országot”, és külön kiemelte Argentína példáját is.

A brazil elnök ellátogatott a Huawei egyik kutatóközpontjába, és találkozott a legnagyobb kínai elektromosautó-cég, a BYD vezetőjével is. (AFP/France24)