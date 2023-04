A Wagner-vezér Prigozsin a háború befejezését javasolja Moszkvának

A Wagner zsoldoshadsereget vezető Jevgenyij Prigozsin azt javasolja Moszkvának, hogy fejezzék be a „különleges katonai hadműveletet”, azaz a háborút. Prigozsin Telegram-csatornáján megjelent hosszas közlemény szerint a Wagner vezére úgy látja, hogy az orosz társadalomnak és a kormánynak szüksége van egy határozott lezárásra, és szerinte az ideális megoldás a különleges hadművelet befejezése lenne, és mostantól arra kéne koncentrálniuk, hogy megvessék a lábukat az Ukrajnától megszerzett területeken.

photo_camera Részlet egy videóból, amit a múlt héten hozott nyilvánosságra egy Telegram csatorna. Fotó: -/AFP

Prigozsin szerint Oroszország bizonyos értelemben valóban elérte a célját a „különleges katonai hadművelettel”, hiszen az ukrán hadsereg számos tagját megölték, és az aktív korú férfi lakosság jelentős részét is vagy megölték, vagy elérték, hogy elmeneküljenek Európa más részeibe. Az oroszok emellett megszerezték az Azovi-tenger, illetve a Fekete-tenger nagy része fölötti ellenőrzést, nagy szeletet szereztek ukrán területekből és létrejött a szárazföldi folyosó Krím felé.

Prigozsin zsoldoshadserege fontos szerepet töltött be az Ukrajna elleni invázióban, többek között börtönökből toborzott tízezreket vezényeltek a frontra, és hírszerzési jelentésekből lehet tudni, hogy a Wagner is rendkívül súlyos veszteségeket szenvedett, a legutóbb Bahmutnál, ahol hihetetlen áldozatok árán, de fokozatosan haladnak előre a stratégiailag nem, de szimbolikusan jelentőssé vált város elfoglalása felé. Prigozsin eközben folyamatos konfliktusban van az orosz felsővezetés számos tagjával, illetve a hadsereg vezetésével is. (Washington Post, Pravda.ua)