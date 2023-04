Pár napos kora óta bilire tesszük a gyerekünk, és egy évvel később már látni, hogy miért jártunk jól

Kicsit több mint egy évvel ezelőtt született meg a gyerekünk, és alighanem a világ legkevésbé meglepő vagy eredeti megállapítása, hogy azóta fenekestül felfordult az életünk. A szülőségben azóta is folyamatosan egyszerre tűnik minden rendkívülinek, nagyszerűnek és bizarrnak, közben meg folyamatosan érzem azt is, hogy mindezek csak befelé, számunkra ennyire rendkívüli történések, és amúgy nem sok érdeklődésre tartanak számot.

Épp ezért elég sokáig biztos is voltam abban, hogy nem fogok a gyerekkel kapcsolatos személyes tapasztalataimról cikket írni, mert hasonlóval eleve tele az internet, és mert tizenpár hónap messze nem ad elég fogódzót az ilyesmihez. De aztán szép lassan világossá vált, hogy van egy olyan részlete a történetünknek, ami sokak kíváncsiságát felkeltette és kifejezetten gyakran kérdezgettek róla, és ezért talán írni is érdemes lehet erről: hogy hogyan nézett ki a gyakorlatban, ahogy mi már egészen korán, pár napos korában elkezdtük a fiunkat bilire tenni.

Ez az irányzat az elmúlt években itthon is terjedni kezdett, tematikus csoportok meg oldalak jöttek létre, de az újdonságát jelzi, hogy még igazi magyar neve sincs, legtöbbször csak „EC-zésként” szokás emlegetni, ami az angol elimination communication kifejezésből jön, és a lényege, hogy a gyerekek igazából már újszülött koruktól fogva rendkívül nyitottak arra, hogy ne kelljen a saját pisijükben és kakijukban* feküdniük, csak kommunikációs gátak nehezítik, hogy ezt megértessék a világgal, ez azonban gyakorlással áthidalható.



Persze valójában ebben nincs sok újdonság, hosszú évezredeken át nőttek fel embergyerekek úgy, hogy jóval kötetlenebb körülmények között végezhették a dolgukat, és a világ számos országában még ma is ez a helyzet sokak számára. Ami változást jelentett, az a nyugati világban az eldobható pelenkák 20. századi rohamos terjedése, melynek köszönhetően dokumentáltan ki is tolódott az átlagos életkor, amikor szobatiszták lesznek a gyerekek. Az EC-zés ennyiben visszatérés egy jóval természetesebb megközelítéshez, de közben figyelve arra, hogy a modern lakáskultúra-koncepciónkkal nehezen férne össze a meztelenül rohangáló, kedvére bárhova odapisilő gyerekek jelenléte, ezért a módszer köztes megoldást kínál: a pelenkára nem a pisi/kaki helyeként, hanem csak amolyan biztosítékként tekint és a cél az, hogy közös tanulással elérjük, hogy ne nagyon jusson bele semmi.

Az EC-zés elkezdése nálunk szervesen összekapcsolódott egy másik döntéssel: azzal, hogy a kezdetektől fogva mosható pelenkát akartunk használni. A teljesen nyilvánvaló ökológiai szempontok mellett (döbbenetes mennyiségű szemét képződik az eldobható pelenkák után) erős anyagi érvek is szóltak a döntés mellett. Bár a jobb minőségű mosható pelenkák sem olcsók, de elég az elején beszerezni néhány szettet, amivel aztán elég sokáig ki lehet húzni. Ráadásul a kinőtt, már nem használt pelenkáknak virágzó másodpiaca van az interneten, azaz használtan is lehet jó darabokat találni, ha pedig már nincs rá szükségünk, ugyanolyan könnyű tovább is adni őket.

Az eldobható/mosható pelenkákkal kapcsolatos dilemmában elsőre persze erős érvnek tűnik az eldobható oldalon, hogy a mosható pelenkákat bizony mosni kell, és míg a pisinél ez csak sima, magas hőfokú mosógépes mosást jelent, a kaki esetében további lépéseket igényel, hiszen a pelenkában használt betétből előbb ki kell szedni a kontentet, majd érdemes azonnal kisúrolni, hogy elkerüljük a makacs foltok kialakulását.

És ezen nincs mit szépíteni: nem ezek a gyerekvállalás legszórakoztatóbb-legfelemelőbb pillanatai. Azaz hamar érdekeltté váltunk abban, hogy a fiunk a lehető legkevesebb alkalommal kakiljon a pelenkába. És itt jött képbe az EC.