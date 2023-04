18 év késéssel kezdett el termelni Európa legnagyobb atomreaktora Finnországban

18 év késéssel, de megkezdte a termelést vasárnap hajnalban Európa legnagyobb atomreaktora, a finn Olkiluoto 3 (OL3), hogy ezzel enyhítsék az Oroszországból érkező gáz hiányát, írja a Reuters.

Az OL3 üzemeltetője a Teollisuuden Voima (TVO), amely a finn Fortum közműszolgáltató (FORTUM.HE), valamint energetikai és ipari vállalatok konzorciumának tulajdonában van. Közlésük szerint az erőmű várhatóan Finnország villamosenergia-szükségletének körülbelül 14 százalékát fogja fedezni, csökkentve az importszükségletet Svédországból és Norvégiából. Az erőmű várhatóan legalább 60 évig fog üzemelni.

photo_camera Fotó: OLIVIER MORIN/AFP

Az erőművet még 2005-ben kezdték el építeni, és a tervek szerint ezután pár évvel meg is nyitott volna, de folyamatosan műszaki problémák adódtak. Az OL3 először tavaly márciusban végzett próbatermelést Finnország nemzeti villamosenergia-hálózatába. A tervek szerint 4 hónappal később meg is kezdték volna a tényleges termelést, de folyamatosak voltak a meghibásodások, amelyek javítása hónapokig tartott.

Az atomenergiával kapcsolatos európai egyet nem értést is jól mutatja, hogy míg több ország, köztük Svédország, Franciaország és Nagy-Britannia is új fejlesztéseken gondolkodik, Németországban leállították az utolsó három működő atomerőművet is.