Nem könnyű méltósággal viselni az elképzelhetetlen luxust, de Jákob Zoli dolce vitája vitán felül az emberi evolúció legmagasabb fokát jelenti

A hozzám hasonlóan szintén szerencsétlen sorsú, a megélhetésért güriző kollégám, Ács Dániel 2017-ben lenyűgöző jelenségre hívta fel a figyelmet: a legirigylésreméltóbb emberre a magyar Facebookon (meg az Instán), Papp Gergely Picsizre.

P.G., the Producer, azaz LotOfMoney (hamisított) 24 karátos mosollyal, tévéshopos skillekkel invitálta követőit A Wall Street farkasa világába. Minden bulijáról, minden utazásáról készült felvételből áradt a bonyolult, drámai, veszéllyel és blöffel teli Üzleti Világ szaga.

Akkor úgy tűnt, evolúciósan ez a legmagasabb rendű élet. Hiszen ki ne akarna egy a Nagy Zsugára várva örökké lesben álló, marha eltökélt pasas bőrébe bújva a legkomolyabb szalonokban, a legmenőbb figurák mellett feszíteni?

Mostanra kiderült, hogy ez több mint bűn: tévedés!

Azóta ugyanis az Instagramon közel 100 ezer követővel feltört Jákob Zoli kozmetikai üzletember, a Crystal Nails tulajdonosa is. Az idei Nagy Ő bebizonyította: a földi halandó számára felfoghatatlan luxust igenis lehet pont úgy élvezni, ahogy – fürdés, fodrász, szabó, illetve néhány tánc- és illemtanóra után – a kis gyufaáruslány tenné.

photo_camera Illusztráció: Botos Tamás/444

Például annak ellenére, hogy Jákob Zoli Magyarország 37. leggazdagabb embere, pont ugyanúgy élvez egy dubaji kalandparkot, ahogyan a körömkirály átlagvásárlói tennék, és ugyanúgy téblábol fel-alá egy nagy plüssmackóval idegeneket leszólítva, ahogy egy nyaraláson mi is csinálnánk.

A nem tisztázott korú, háromgyerekes Jákob Zoli a milliárdosok új generációjának vezető arca. Ahogy Zoli fogalmazott: „Egész életemben a kíváncsiság hajtott. Amikor nem voltam gazdag, kíváncsi voltam, hogy milyen lehet annak lenni, ők hogyan élnek, hogyan udvarolnak?” Mostanra belátta, hogy ha tényleg akkora császár, mint gondoljuk (persze nem, hiszen annál is nagyobb), akkor nem kell még a jachton koktélozva is az Üzlettől gondterhelt arccal néznie a naplementét, hanem ha már amúgy is a csúcson van, akár élvezhetné is a planéta legnagyszerűbb szolgáltatásait.

Jákob Zoli (a parfümben edzett) a sztorijait az újságos rikkancsokat és a szavalóversenyek különdíjasait idéző hanglejtéssel teszi igazán irigylésre méltóvá.

Aki szerint a pénz nem boldogít, az hallgassa meg, hogyan indult el a Jákob család Monacóba:

Eddig maximum erdei rave-eken lehetett hallani ilyen lelkes hangsúlyozást.

Az önkéntes, non-profit influenszer élete mintha csak egy ingyenes reklám lenne, ahol Zoli a hirdető, a kreatív, a termék, a néző és a fogyasztó is:

Nem minden tanulság nélküli ez a negatív (tehát 200 százalékig pozitííív!) Odüsszeia: mindegy, hogy Monaco vagy Dubaj, a lényeg, hogy akármennyire nehéz is, milliárdosként is meg kell próbálnunk élvezni az életet.

Nincs több kérdés: Jákob Zoli felhágott a siker csúcsára, a Maslow-piramis legtetején trónol, és esze ágában sincs onnan lejönni, mert ezt a világot neki találták ki.

Hölgyeim és uraim és a többiek, íme a jövő arca: