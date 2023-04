Az FTC szpíkere meccs közben szólt be a Honvéd szurkolóinak

Az NB I. 27. fordulójában a Ferencváros öt nyeretlen meccs után tudott újra győzni szombat este 3-0-ra a Honvéd ellen. A sikerélményen felbuzdulva a Fradi bemondója, Szendrey Zsolt Károly - a Fradi szurkolóinak csak „Szasza” - sportszerűtlenül beszólt a kispesti vendégcsapat szurkolóinak, írja az M4. És nem is ez volt az első ilyen eset.

A Honvéd szurkolói blogja szerint Szendrey azt mondta: „Megkérem az NB II.-be igyekvő vendégszurkolókat, maradjanak a szektorukban!” (A Fradi drukkerek szerint pedig azt, hogy “Megkérem a másodosztály-aspiráns vendégszurkolókat, maradjanak a szektorukban!”)

A beszólást követően az állami sportcsatorna megkereste a Ferencváros sajtóosztályát, ami a következőképp reagált: „A szombat esti mérkőzésen a hangosbemondó tréfásnak szánta a megjegyzését, azonban a szavai valójában sportszerűtlenek voltak. A klub mérlegelte a kolléga 10 éves munkáját és házon belül rendezte az esetet.”

photo_camera Ferencvárosi szurkolók. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az M4 „megbízható forrásra” hivatkozva azt írja, hogy az FTC fegyelmi eljárást indított Szendrey ellen, amit gyors le is zártak.

Szendrey egyébként már 2011 óta a Fradi hangosbemondója, és nem ez az első enyhén szólva sportszerűtlen, „tréfásnak szánt” beszólása ebből a pozícióból. Az előző esetről, amiért a klubot meg is büntették, így emlékezett vissza nemrég a Nemzeti Sportnak: „Emlékszem, Grúz Tamás sárga lapot kapott, én pedig bemondtam a mikrofonba, hogy ki kapta, és hogy szerintem nem volt az... Nyomban jött az üzenet a telefonomra, fogjam vissza magam, mert megbüntetik a klubot. Hát meg is büntették... Futballhuligánból kellett szpíkerré válnom. A szurkolók felismernek, a Balaton partján sokszor pluszsajt jár a lángosomra. Az elmúlt évek sikerei nekem is óriási élményt jelentenek.”