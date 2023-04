Gyöngyösi Márton: Heisler András szavait a menthetetlenül beteg, megfelelési kényszereket szülő magyar közélet provokálta ki

Nagyinterjút adott a Válasz Online-nak Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke, aki a hírek főszereplője lett azután, hogy David Pressman maga mellé ültette a szédereste alkalmából tartott nagyköveti fogadásán.

Jelen volt az alkalommal Heisler András, a Mazsihisz elnöke, aki később úgy nyilatkozott, hogy „nem tartja hiba nélkülinek, hogy Gyöngyösi meghívásáról nem tájékoztatták”, és hogy bocsánatkérést vár a jobbikos politikustól tizenegy évvel korábbi, elhíresült „listázós” zsidózása miatt. Gyöngyösi ennek a kérésnek másnap eleget tett.

Az interjúban a politikus a széderestére visszatérve azt mondta, hogy



„Heisler Andráson sem meglepettséget, sem felháborodást nem tapasztaltam, utólagos nyilatkozatait ezért a menthetetlenül beteg, megfelelési kényszereket szülő magyar közélet által kiprovokált nyilatkozatok közé sorolom”.

Gyöngyösi, aki kipában foglalt helyett a nagykövet oldalán, „felemelő, jó hangulatú” vacsoráról számolt be. Azt mondta, vendégként nem akarja kiteregetni az elhangzottakat, és meglepte, hogy Pressman tweetelt az eseményről. Az is meglepte, hogy rajta kívül más aktív politikus nem volt a meghívottak között. Ezt jelzésértékűnek tartja, szerinte az amerikaiak értékelik, hogy a Jobbik más irányt vett, és ennek is szólhatott ez a gesztus.

A korábban vállaltan oroszbarát párt elnöke határozottan kiállt az Egyesült Államok mellett:

„az orosz agresszió igenis érinti hazánkat közvetlen módon. Ebben a helyzetben a jó kapcsolat Amerikával, amely legerősebb, legnagyobb tagja a NATO-nak: kulcsfontosságú. Nemzeti érdek”.



Miután a lap többször szembesítette vele, hogy zsidózó-putyinpárti pártból lettek Amerika-barátok, Gyöngyösi azt mondta, hogy tíz évvel ezelőtti nézeteitől már elhatárolódott, másképp látja a világot, azt a korszakot lezárta, és az élet része a változás. Az interjúban Gyöngyösi újfent bocsánatot kért korábbi kijelentései miatt.

A jobbikos azt is mondta, hogy a kémkedésért öt év börtönre ítélt Kovács Béláért nem tud felelősséget vállalni, mert előtte érkezett a pártba, és akkor még nem ő volt az elnök. Nehezebben tudta kivágni magát az alól, hogy 2014-ben megfigyelőként részt vett és legitimálta a „donyecki népszavazást”. Azt se tudta megmondani, hogy ki van-e még tiltva Ukrajnából:

„Nem tudom. Majd utánanézünk. Már csak azért is, mert időszerű lenne Kijevbe látogatnom. Ukrajna melletti kiállásunk ebben a helyzetben ugyanis teljesen egyértelmű. Nem véletlen, hogy februárban az Európai Parlamentben ’56 jelképét, egy lyukas zászlót ajándékoztam Zelenszkij elnöknek, amikor ott járt”.

(Válasz Online)