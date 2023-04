„Ha ezt megtudja a BKV vezetése, akkor nagy bajban lesz a cég”

Minden a legnagyobb rendben. A BKV a tőle elvárható gondossággal, a jogszabályokat maximálisan betartva járt el.

A BKV belső ellenőrzése erre a konklúzióra jutott, miután a főpolgármester, Karácsony Gergely kérésére még 2022-ben vizsgálatot indítottak a közlekedési vállalatba beépült bűnszervezet miatt. A revizorok mindent rendben találtak, megállapították, hogy semmilyen további intézkedésre nincs szükség.

A hvg360 számolt be először arról, hogy éveken keresztül egy kiterjedt bűnszervezet üzemeltethette a BKV irodáinak informatikai rendszerét. Egy korábbi Magyar Jeti-adásában részletesen utánajártunk, hogy kikről van szó:

2021 júniusában a NAV és a TEK kommandósai országszerte egyszerre nyolcvan helyszínen csaptak le egy szervezetre, aminek tagjai a Sys-csoporthoz tartozó cégükkel milliárdos közbeszerzést nyertek el a fővárosi közlekedési vállalatnál. Ők látták el a főváros legjelentősebb cégének rendszergazda-feladatait. Olyanok tartoztak hozzájuk, mint a nyomtatók és irodai gépek beszerzése, karbantartása, belső levelező rendszerek, szerverek üzemeltetése és így tovább. A Sys a munkát még Tarlós idejében, közvetlenül a '19-es önkormányzati választások előtt nyerte el 10 évre nagyjából bruttó 50 milliárd forintos keretösszeg fejében. Ami még rejtélyesebbé teszi a történetet, hogy azzal egy időben, hogy a banda tagjaira lecsaptak a hatóságok, a munkát átvették tőlük Pintér Sándor emberei. (A szervezet vezetése a razzia előtt fél évvel a BKV-s munkát átpakolták egy másik Sys-cégbe, aminek a neve Sys Network. Ebben már benne voltak Pintér emberei. Jelenleg ez a cég látja el a munkát a korábbiakhoz hasonló kondíciókkal.)

Tehát a BKV rendszergazdái bilincsben, a belügyminiszter bizalmasai pedig a helyükre léptek.

Ezután 2022 tavaszán Karácsony Gergely vizsgálatot kezdeményezett, aminek során arra meglepő végeredményre jutottak, hogy a közbeszerzés, az árazás és a szerződés teljesítése is tökéletesen rendben volt.



Az alábbiakban felsorolunk öt gyanús körülményt, amiket Karácsonyék nem vettek figyelembe a vizsgálat során:

1. Kiemelten magas árrés

A Sys projektmenedzserét, aki a BKV ominózus informatikai munkájáért felelt 2021 nyarán, kihallgatták a pénzügyőr nyomozók. A tanú elmondta, hogy a vállalat informatikai szerződését „kiemelten” túlárazták, sokkal drágábban látják el a feladatot, mint a piaci ár. Pontosan így fogalmazott:

2. Rájuk szabták

A vizsgálati anyagból –amit Hadházy Ákos kért ki a Fővárostól – kiderül, hogy a BKV 2019-es közbeszerzésén egyetlen cég indult el, a végül nyertes Sys. Az ellenőrök megállapították, hogy ha más szereplő is elindult volna a tenderen, akkor valószínűleg kedvezőbb szolgáltatási díjban állapodhattak volna meg.

De miért nem repült rá a piac egy ilyen volumenű munkára?

Mert gyakorlatilag a Sys-re lett kiírva a tender. A Sys a nokiás dobozról elhíresült Synergon egyik utódcége. Ugyan mára semmi köze az egykor jelentős IT-vállalathoz, de a referenciáira szüksége volt a közbeszerzés behúzásához. Ugyanis a Synergon évtizedeken át dolgozott a BKV-nak, a tender pedig olyan cégre volt kiírva, ami korábban nagy tömegközlekedési vállaltnak dolgozott. Vajon hány olyan informatikai cég létezik, ami az alábbi feltételeknek megfelel?

3. Mindenkinek vaj van a fején

A bűnszervezet elleni nyomozás során a győri NAV nyomozói a Sys IT Services cégen túl a projektben résztvevő alvállalkozókat, a T-systems Magyarországot, és a 4iG-t is a csaló hálózat haszonhúzó cégeként azonosították. A gyanú szerint ők is fiktív számlákat fogadtak be annak érdekében, hogy csökkentsék az adófizetési kötelezettségüket.

Mind a fővállalkozó, mind az alvállalkozók egyes alkalmazottai tudták, hogy amit csinálnak, az nem kóser. A lehallgatási jegyzőkönyvek tanúsága szerint a letartóztatásokat és házkutatásokat megelőzően a 4IG szolgáltatás-menedzsere, arról egyeztetett a Sys munkatársával, hogy bajban vannak, az adóhatóság kiszimatolt valamit, és hogy próbálják meg valahogy leállítani a nyomozást.

photo_camera István, a 4IG szolgáltatás-menedzsere és Zsolt, a Sys munkatársa arról beszélnek, hogy a NAV szagot fogott.

A fenti alvállalkozók továbbra is részt vesznek a projektben.

4. Ismerős arcok

A közbeszerzési eljárás alatt, tehát még Tarlós idejében, a Sys vezetője Szellem Zoltán volt. Az olvasónak talán nem sokat mond ez a név, de annál többet mondhatott Karácsony Gergelynek, amikor átvette a fővárost, és szembesült azzal, hogy kik épültek be a közlekedési vállalatba. Ugyanis Szellem Zoltán irányította a zuglói parkolás-ellenőrző céget is pont akkor, amikor a kerületben Karácsony volt a polgármester. Azt a céget, a Sis Parkingot szintén a csalóhálózat haszonhúzójaként azonosítottak a hatóságok. Szellemék Zuglóban annyira túlárazták a parkolási szerződést, hogy végül veszteséges lett a parkolási pénzek beszedése, ami felér egy gazdasági csodával. Amikor kitört a botrány, Karácsonynak a helyi szocialistákkal kellett összefeszülnie, hogy végre megszabadulhasson a sötét vállalkozóktól.

Kirúgta a zuglói ajtón, visszamászott a BKV-s ablakon.

Szellemet 2019-ben egy bizonyos M. Iván váltotta az igazgatói székben. M. korábban rendőr volt, majd a CBA biztonsági főnöke lett, civilben pedig a Goj Motorosok alelnöke. Tehát egy vagyonőr vette át a BKV informatikai rendszerét. Később ő is gyanúsított lett ügyben. A Sys sales igazgatója pedig Varga Gergely volt, egykori ügyész, akit korrupció miatt ítéltek el, és négy évet ült börtönben.

A fenti figuráktól Pintér Sándor körei vették át a BKV informatikai üzemeltetését. Pontosabban Tasnádi László cége, aki már korábban is szoros üzleti kapcsolatot ápolt a fenti körrel. Tasnádi László a Fidesz volt belügyi államtitkára, Pintér Sándor egykori cégbirodalmának jelenlegi irányítója, a Pegasus lehallgatási botrány egyik kulcsszereplője (Dirket36), a rendszerváltás idején pedig III/II-es operatív tiszt volt, most rálát az ellenzéki vezetésű főváros legnagyobb cégének informatikai rendszerére.

5. A Nagymester

A bűnszervezettel kapcsolatos nyomozás során, az ügy egyik gyanúsítottja megegyezett az ügyészséggel. Fuzik Zsolt (Nagymester), a BKV egykori informatikai igazgatója arról vallott, hogy a BKV-s üzlet nyélbeütéséhez szocialista politikusokat kent meg. Állítása szerint Baja Ferencnek és Molnár Zsoltnak táskában adott át több tízmillió forintot. Fuzik átment a hazugságvizsgálaton, ezt követően pedig Fürcht Pál Zsolt, a főügyészség vezetője úgy nyilatkozott, hogy hitelesnek tartja a vallomását.

A történet persze nem kerek. Felmerül a kérdés, hogy miért is kellett kizárólag MSZP-s politikusokat lefizetni, hogy a Tarlós István irányította fővárosban elnyerjenek egy tendert?

De attól még, hogy nem látjuk a teljes képet, az esetlegesen megkent politikusok teljes listáját, ez a körülmény sem teszi bizalomgerjesztővé a tetejétől a talpáig bűzlő BKV-s informatikai üzletet.