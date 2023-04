Mészáros Lőrinc pénzintézeténél vezette számláit a tiltólistára tett Nemzetközi Beruházási Bank

photo_camera Kövér László mellett Mészáros Lőrinc, az MKB Bank résztulajdonosa Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Nemcsak a kormány, de az ahhoz kötődő gazdasági birodalom is segítette a Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) magyarországi működését - írja hétfő reggeli cikkében a Direkt36.

Az oknyomozó portál korábban hosszan cikkezett arról, milyen pénzügyi és politikai segítségeket kapott az orosz pénzintézet a magyar kormánytól.

A lap most kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva azt írja, hogy a részben Mészáros Lőrinc tulajdonában álló MKB Bank sietett az IIB segítségére tavaly tavasszal, amikor az OTP Bank úgy döntött, hogy megszünteti a pénzintézet számláit.

„A bankváltás az IIB-től kiszivárgott iratok szerint nem ment simán, az MKB egy ideig halogatta az erről szóló döntés meghozatalát, az IIB-nél ezért az is felmerült, hogy az ügyben Varga Mihály pénzügyminisztertől kérnének segítséget” - írják, hozzátéve, hogy a Pénzügyminisztérium megküldött válaszában az értesülést kacsának nevezte.

Az OTP tavaly belső üzletszabályzatára hivatkozva szüntette meg az IIB számláit. A fő ok az volt, hogy a bank ügyfeleinek tulajdonosa nem lehet olyan személy, aki szankció hatálya alatt áll. (Az IIB legnagyobb részvényese az orosz állam.) Amikor a döntés megszületett, tavaly márciusban, Oroszországra már az Európai Unió és az Egyesült Államok is szankciókat vetett ki.

A magyar kormány múlt héten döntött úgy, hogy kilép a Nemzetközi Beruházási Bankból, aminek a központja pedig Budapesten van. A döntés azután született meg, hogy az amerikai kormány szankciós listára tette az intézményt, több beosztottal, köztük az alelnök Laszlóczki Imrével együtt.

A Direkt36 azt is írja, hogy a kivetett szankciók kérdésessé teszik, meddig tarthatja meg számláit az MKB-nál az IIB, aminek most már a megmaradása is valószínűtlennek látszik. Az ukrajnai háború után az összes európai országok elhagyta a bankot, csak Magyarország maradt benne részvényesként. (Direkt36 / Telex)