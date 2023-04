Tucatjával mérgezik a kutyákat Polgárdiban

Riportban számolt be az RTL arról, hogy rengeteg kutyát és macskát mérgeznek meg Polgárdiban.

A Fejér megyei városban több kutya is rosszul lett és elpusztult az elmúlt hetekben, illetve hónapokban. A legtöbb esetben fagyállót mutattak ki az állatok szervezetében. A mérgezések ráadásul többnyire úgy történnek, hogy az elkövetők a kertekbe dobálják be a méreggel átitatott eledeleket.

A riportban megszólal több gazda is, akinek háziállata áldozatául esett a mérgezéseknek. Vannak, akik már nem is merik sétáltatni az esetek miatt kutyáikat, sőt, a kertbe is csak felügyelettel engedik ki az állatokat.

A város polgármestere, Nyikos László szerint egyértelmű, hogy bűncselekmény-sorozatról van szó: 5-6 eset között már ki is mutatták az összefüggéseket, de összesen több tucat áldozata van már a mérgezéseknek.

Helyi civilek 300 ezer, a Szeretem Polgárdot Egyesület pedig további 100 ezer forint jutalmat ajánlott fel a nyomravezetőnek.