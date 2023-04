A MOME hozhatta a fő fellépőt a kuratórium elnökének agyfesztiváljára

A magyar egyetemek modellváltása óta sok olyan érdekes dilemmával kell szembenéznie az alapítványi fenntartásba került egyetemeknek, amelyek az állami fenntartás alatt nem merültek föl. Soha korábban nem kellett például elgondolkodnia egyetemi vezetőknek azon, mennyire befolyásolja az egyetem politikai függetlenségét az, hogy a kormány vezető politikusai ülnek az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumában, vagy hogy ebből olyan nemzetközi botrány lesz, hogy emiatt uniós pénzektől esnek el az intézmények. Az egyetemek vezetése ugyanis független volt egyes politikusoktól és pártoktól, azzal együtt, hogy az állam volt az intézmény fenntartója. De az sem merült fel mint dilemma, hogy mennyire folyhatnak össze az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumát vezető személyek egyetemi és azon kívüli üzleti ügyei. Hogy ha az egyetem irányítóinak magáncégei, magánrendezvényei annyira egy húron pendülnek az egyetemmel, hogy ugyanazokat a nemzetközi szakértőket hívják el a rendezvényeikre, ezek a szinergiák milyen költségvetési, költségelosztási kérdéseket, dilemmákat vetnek föl, és azokra hogyan kellene válaszolni.

Valami ilyesmi sejlik fel a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemnél, és az annak kuratóriumát vezető Böszörményi-Nagy Gergely alapította “jövőfesztiválnál”, a Brain Barnál. A MOME ugyanis több olyan nemzetközi előadót is elhívott Magyarországra, nem kevés, a magyar államtól származó pénzből, akik az egyetemi megjelenésük előtt vagy után Böszörményi-Nagy Gergely belépős magánfesztiválján is előadtak. Így jöhetett például Magyarországra a tavalyi Brain Bar talán legnevesebb előadója, Malcolm Gladwell író.

Hogy a programszervezésben és a költségek finanszírozásában hol válik el a MOME és a Brain Bar szerepe, az lényegében megválaszolatlan, amíg maguk a szervezetek nem válaszolják meg kerek-perec, márpedig erre ez idáig nem igazán voltak hajlandók.

Sztárok az egyetemen

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre sok, szakmájában híres művész, tudós, alkalmazott szakember jön előadni vagy órát tartani, de New York Times bestseller írók azért nem minden nap jönnek a campusra. Tavaly szeptemberben viszont ilyen ritka alkalomnak lehettek tanúi az egyetem polgárai, oda látogatott ugyanis Malcolm Gladwell kanadai író-újságíró. Gladwell leginkább poptudományos/inspirációs könyveiről ismert, mint például a magyarul is megjelent Kivételesek, amelyben a sikerhez vezető tényezőket elemezgeti, vagy a Fordulópont, amelyben azzal foglalkozik, hogyan szabadulnak el hirtelen és kezdenek járványszerűen terjedni ötletek, trendek vagy viselkedési formák. Gladwell ilyen és hasonló, dizájnhallgatóknak is potenciálisan érdekes témákról ír és ad elő megélhetésszerűen, úgyhogy az, hogy sikerül elhívni az egyetemre, bizony nagy szó.

Ennek ellenére az egyetemen nem volt teljesen feszültségmentes Gladwell meghívása. Erről pedig az energiaválság tehet.