Hazahozták a Dominikán elfogott magyar nőt, aki Európa egyik legkeresettebb bűnözője volt

Március 26-án fogták el a Dominikai Köztársaságban azt a 43 éves magyar nőt, akit Magyarországon pénzmosás, csalás és költségvetési csalás miatt több mint 15 év szabadságvesztésre ítéltek.

D. Andrea a 2000-es években szedett össze csalásokkal több száz millió forintot, 2012 tavaszán pedig nyomtalanul eltűnt, ezzel Európa egyik legkeresettebb bűnözőjévé vált. A police.hu azt írja, a különböző ügyeiben az ítéleteket is távollétében hozták meg vele szemben.

A rendőrség közleménye szerint most már tudni, hogy miután elhagyta Magyarországot, új életet kezdett Dominikán, ahol lett egy párja és gyereke is született, arra pedig nem számított, hogy több mint tíz évvel később is keresik a rendőrök, akik végül Punta Cana városában, a tengerparton fogták el három héttel ezelőtt. A műveletet a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztálya indította el, miután a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) Interpol Iroda segítségével felvette a kapcsolatot a német Szövetségi Bűnügyi Hivatallal, valamint az Amerikai Egyesült Államok Marshal szolgálatával, akik közvetítő szerepet játszottak a magyar és a dominikai hatóságok között.

Miután a nőt letartóztatták, Spanyolországba szállították, ahonnan április 14-én hozták Magyarországra. A repülőtérről egyből a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították, ahol megkezdte a rá kiszabott jogerős börtönbüntetésének letöltését.