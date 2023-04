Putyin homofóbiája segítheti Ukrajnában az elfogadást és az LMBTQ-jogokat

Ukrajnában 1991-ben dekriminalizálták a homoszexualitást, miután az ország kikiáltotta függetlenségét. Az LMBTQ-jogok terén azonban – hasonlóan más posztszovjet országokhoz – Ukrajna még mindig le van maradva, például továbbra sem ismeri el jogi szempontból az állam az azonos neműek párkapcsolatát. A Foreign Policy és a Politico a témában írt cikkei szerint azonban ezen a helyzeten a háború most több szempontból is változtathat, mert az orosz invázió olyan erővel mozgatta meg az ukrán társadalmat, hogy az előremozdíthatja az LMBTQ-emberek jogait. Inna Szovszun ukrán parlamenti képviselő március elején egy olyan törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé, ami elismerné az azonos neműek élettársi kapcsolatát, és ami ugyanolyan jogokat biztosítana nekik, mint a heteroszexuális házasoknak. A törvényjavaslatnak annyiban van köze a háborúhoz, hogy a harcokban megsebesült vagy megölt ukrán LMBTQ-katonák partnerei jelenleg nem kapják meg ugyanazokat a jogokat, mint a házasságban élő heteroszexuális ukránok. A sebesült élettársat nem látogathatják meg a kórházban, és az elhunytak azonosítását is csak más családtagoknak engedélyezik.

Szovszun is azt mondta, törvényjavaslatának előterjesztése egészen biztosan tovább tartott volna, ha nincs háború. Szerinte Oroszország Ukrajna elleni háborúja több szempontból is előtérbe helyezte az LMBTQ-kérdéseket, és annak az esélyét is növelte, hogy a törvényjavaslatot elfogadja az ukrán parlament.

Úgy gondolja, az ukránok most toleránsabban állnak az LMBTQ-közösséghez, leginkább azért, mert Oroszország gyakorlatilag fegyverként használja a homofóbiát.