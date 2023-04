Rossz házba mentek a farkasgyilkost kereső kommandósok

Húsvét hétvégén akartak rajtaütni a rendőrök a Svájcból hozzánk vándorolt farkas lelövése miatt a szabolcsi vállalkozón, de a Blikk információi szerint a kommandósok eltévesztették a házszámot. A farkast a gyanú szerint lelövő vállalkozó Nyíregyházán él, de több ingatlanja is van, az egyik egy borsodi kistelepülésen, itt keresték a rendőrök, csak épp rossz háznál.

„Ránk törtek a kommandósok a lelőtt farkas miatt (...) hirtelen elkezdtek dörömbölni az ajtón, hogy itt a rendőrség, azonnal nyissuk ki” – mondta a nő, akihez tévedésből mentek ki a rendőrök a vállalkozó helyett. Szerinte „valamit elrontottak annak idején a népesség-nyilvántartóban”, ahol rossz cím van megadva, emiatt a férfinak szóló leveleket is az ő postaládájába dobják. Szomszédja elmondása szerint miután szóltak a rendőröknek, hogy rossz háznál keresik a farkast vélhetően lelövő szabolcsi vállalkozót, a rendőrök felmentek az erdőgazdálkodás mellett egyébként méhészettel is foglalkozó N. György házához is, ahova még másnap is visszamentek egyszer.

Egyelőre csak annyit tudni, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda természetkárosítás miatt indított eljárást. A Blikk információi szerint gyanúsítotti kihallgatás egyelőre nem történt, de a vállalkozónál házkutatást tartottak és több, bűncselekményre utaló bizonyítékot is találtak.