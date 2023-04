Bár a szülők szavaztak róla, igazából a tanárok lobbizásán múlt, hogy a BZSH nem vehette át az újlipótvárosi Herman Ottó általánost

Nyomásgyakorlás, megtévesztés, karaktergyilkosság: Újlipótváros ismert iskolájának fenntartóváltását a magyar közéletben megszokott jelenségek tarkították.

Az iskola igazgatója is ellenezte a váltást, de lényegében a teljes tanári kar is, akik megzsarolták a szülőket, hogy felmondanak, ha a többségük igennel szavaz.

Az egész ügyben a tanárok merev elutasítása a legmeglepőbb. A 444 információi szerint ebben komoly szerepe lehetett az egyik tanárnak, aki egy egészen más zsidó szervezet iskolájában szerzett rossz tapasztalai alapján arról beszélt a kollégáinak, hogy a hitközség nem fogja kifizetni őket.

A 444 információi szerint az újlipótvárosi Herman Ottó Általános szülőinek túlnyomó többsége hétfőn és kedden leszavazta, hogy az iskola az államtól a Budapesti Zsidó Hitközség fenntartása alá kerüljön. A kedd esti számlálás adatai szerint a szülők mindössze 20,6 százaléka szavazott a változásra, a nemek és a távolmaradók együtt 79,1 százalékot tettek ki. Egyvalaki szavazott érvénytelenül. A 364 jogosult közel harmada nem ment el véleményt nyilvánítani, ami ebben az esetben nemleges szavazattal ért fel.

Egy iskola a törvény szerint csak akkor kerülhet át egyházi fenntartóhoz, ha a diákok - illetve ha ők fiatalabbak 18-nál, akkor a nevükben a szüleik - többsége, vagyis 50 százalék plusz egy fő megszavazza ezt.

A Herman Ottó eleve filmre kívánkozó sztoriját az teszi külön izgalmassá, hogy a fenntartóváltás ügyét az ellenérdekelt érintettek egybehangzó véleménye szerint igazából a tanári kar döntötte el, bár az ikszeket hétfőn és kedden a szülők húzták be. Azok a tanárok, akikről sokan azt hihették, hogy ők aztán kapva kapnak majd a véletlen adta lehetőségen, hogy kiszabaduljanak az alulfinanszírozott, centralizált és a státusztörvény fenyegetése alatt működő állami oktatási rendszerből.

Ám a valóság épp az ellenkezője volt: a tanári kar saját, korábban megtartott véleménynyilvánító szavazásán egyetlen pedagógus sem szavazott igennel a váltásra. Amikor pedig a hitközség meghívta őket az általuk fenntartott Külkereskedelmi Technikumba azzal, hogy egy kötetlen délutáni uzsonna közben bármit megkérdezhetnek tőlük a tervezett változásokról, egyetlen tanár sem ment el az eseményre.

A választást ezek után lényegében az döntötte el, hogy a tanárok egy része a 444 tudomása szerint megüzente a szülőknek: testületileg felmondanak, ha jön a hitközség. Ez még olyan szülőket is elbizonytalanított, akik kifejezetten örültek volna, ha nem az állam lesz a fenntartó. De nézzük a sztorit az elejétől!

A Budapesti Zsidó Hitközség, ami a Mazsihisz legnagyobb, meghatározó hitközsége, maga jelentkezett be a Herman Ottó fenntartójának idén februárban, kihasználva, hogy egy tavaly december végi törvénymódosítás lehetővé tette az egyházaknak, hogy maguk jelentkezzenek oktatási célú épületekért. A későbbiekben fontos lesz, hogy a BZSH - bár a jogszabály erre lehetőséget adott volna - nem kérte az ingatlan tulajdonjogát, azt fenntartóként csak vagyonkezelésbe vette volna.

A Hermant a megkérdezett szülők alapvetően jó, de a fizikai körülményeket tekintve a többi állami iskolához hasonlóan lerongyolódott, csótányos, az angol nyelv tanítása terén gyenge általánosként jellemezték.

A bejelentkezés egyik motorja Salusinszky András nyelvtanár, a BZSH Külkereskedelmi Technikumának igazgatója volt. Ő hangsúlyozottan nem zsidó vallási iskolát tervezett indítani. Egy szülőknek írt levélben erről azt mondták, hogy

“A BZSH vezetésével egyetértettünk abban, hogy az Újlipótvárosban nem szabad egy felekezeti iskolát létrehozni, egyrészt azért, mert arra ott van a Scheiber Iskola és nem engedhetjük meg magunknak, hogy csökkenjen a tanulói létszáma, másrészt azért, mert a városrésztől teljesen idegen lenne akár még a zsidó felmenőkkel rendelkezők többsége számára is vallási tartalmak rákényszerítése.”

Nem terveztek semmiféle öltözködési vagy étkezési előírást bevezetni, sem kötelező zsidó hittant. (A zsidóság azon ritka vallások közé tartozik, amelyek nem térítenek, sőt, ha már, akkor inkább elriasztják az elzsidósodással próbálkozókat.) Az akciót menedzselő Salusinszky Andrással beszélve az a benyomás alakult ki bennem, hogy a hitközség azt gondolta, a szabadság szigeteként prezentált váltás, a szabad tankönyvválasztás, az oktatási önállóság visszaadása, a nyitottság és tanárok személyes véleményszabadságának hangsúlyozása plusz a sokkal színvonalasabb nyelvoktatás és a tanári kar megtartásának ígérete önmagukban elegendőnek bizonyulhatnak majd az érintettek meggyőzéséhez.

Nem bizonyultak annak.

A Közalkalmazotti Tanács nevében Kiss Zsuzsanna április 5-én közölte a szülőkkel, hogy “mi, az iskola alkalmazottai ellenszavazat nélkül NEM támogatjuk a fenntartói jog átadását.”

De mi okozhatta a pedagógusok ellenállását?

Ezt megpróbáltam megkérdezni tőlük, ám hiába írtam a tantestület minden tagjának, egyiküktől sem kaptam választ, még rövid elutasító reakció sem érkezett, egyetlen darab sem. Logikus gondolat lenne, hogy a pedagógusok az állásukat féltették, de a BZSH több dokumentumában is külön hangsúlyozta, hogy senkit sem terveznek elküldeni, sem a tanári karból, sem az iskola vezetéséből. Ezt persze vagy elhitték nekik, vagy nem.

A diákönkormányzatot támogató tanár április 17.-én este, tehát a szavazás első napján, a voksolás lezárta után írta meg a szülőknek, hogy a DÖK titkos szavazásán 4 igen mellett 22-en nem támogatták a váltást.

Az iskola igazgatója, Ágni Dóra és a fenntartónak jelentkező BZSH között végig feszültnek tűnt a viszony.

Az igazgató március 23-án például indignálódott hangvételű üzenetben közölte a szülőkkel a KRÉTA rendszeren keresztül, hogy szerinte nem igaz az, amit a BZSH írt a szülőknek az egyik levelében, miszerint “többszöri egyeztetés” folyt volna a fenntartónak jelentkező szervezet és az igazgató, illetve az egyik helyettese között. Ágni Dóra levele szerint “egyszeri beszélgetés” történt közte és Salusinszky között, ami szerinte nem egyeztetés volt. “A továbbiakban (...) nem történt semmilyen tájékoztatás felém vagy egyeztetés kérése.”

Egy héttel később, vagyis március 30-án Ágni Dóra igazgatónő Baranyi Zsuzsa és Molnárné Spisák Ágnes igazgatóhelyettesek társaságában mégis ellátogatott a BZSH Külkereskedelmi Technikumba. Amikor azonban Salusinszkyék pár nappal későbbre az egész tantestületet meghívták kötetlen beszélgetésre, azon egyetlen pedagógus sem jelent meg, hogy éljen a kérdezés lehetőségével.

De mi lehetett ennek az oka?

Zsidók, csak egészen mások

Mivel magukkal a tanárokkal nem tudtam beszélni a témáról, maradtak a szülők és maradt a találgatás. Közülük többen is megemlítették, hogy a tantestület egyik tagja a saját tapasztalataira alapozva azt mesélte mind a kollégának, mind szülőknek, hogy amikor korábban egy budapesti zsidó felekezeti iskolában tanított, a Budapesti Zsidó Hitközség nem utalta rendesen a fizetését. Egy, az iskola belső életében aktív szülő szerint ez érezhetően nagy hatással volt az egész tantestület hozzállására, mert a sztorit többüktől is visszahallotta. A téma egy, a 444 által megtekintett dokumentumban is előkerült.

Salusinszky András április 13-án levelet írt a szülőknek, amiben az aznap az iskolában tartott szülői fórumon elhangzott néhány állítást igyekezett cáfolni. Az egyik ilyen állítás az volt, hogy “a BZSH nem fizeti ki az intézményeiben tanító tanárokat.” Salusinszky egyrészt arról írt, hogy a Magyar Államkincstár ellenőrzéseinek alapján az “elmúlt bő 10-15 évben” biztosan nem történt ilyesmi. Másrészt megemlítette, hogy

“Tudjuk, hogy a hír kitől és honnan indult, nagyon kérjük, hogy felelőtlenül vagy szándékosan senki ne keverjen bennünket össze egy másik, tőlünk teljesen független zsidó egyházi fenntartóval.” A 444 tudomása szerint az említett tanár jó pár évvel ezelőtt egy Wesselényi utcai zsidó vallási iskolában, a rendszerváltás utáni első zsidó iskolaként megnyílt Amerikai Alapítványi Iskola Maszoret Ávot-ban volt oktató, amit kezdetben az amerikai magánalapítvány működtetett, és amit később a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség vett át, amely a zsidóság egy másik ágát képviseli és ami a BZSH-tól valóban független szervezet. Itt állítólag egy időszakban valóban voltak fizetési elmaradások.

A sztori egy megkérdezett szülő tapasztalatai szerint úgy csapódott le a tanári karban és az igazgatóban, hogy a BZSH-nek nem szabad hinni. “Ennek a történetnek nagy szerepe volt a hangulatkeltésben” - vélte egy másik anya.

A BZSH azzal is megpróbálta meggyőzni a tanárokat, hogy közelebbről nem definiált összegű külön pénzt ígért nekik az átállás miatti többletmunka kompenzálására. Illetve azzal az írásba adott ígérettel, hogy ha akár a tanárok, akár a szülők, akár a diákönkormányzat elégedetlen lenne a beígért fejlesztési ütemterv megvalósulásával, és a többség negatívan szavaz a hitközség szerepvállalásáról, akkor a BZSH visszaadja az iskolát az állami fenntartónak.

Többféle feszültség

A hétfő-keddi szülői szavazást megelőző “kampányidőszakban” az igazi hazai választások karaktergyilkos vonulata sem maradt az általános iskola falain kívül. Az akcióban a BZSH oldaláról aktív szerepet vállalt Kunos Péter, a hitközség ügyvezető igazgatója. Egy érintett szülő elmondása szerint tanárok terjesztették a szülők körében, hogy Kunos börtönviselt. Az egykori bankárt ugyanis az Agrobank vezetőjeként 1998-ban letöltendő börtönbüntetésre ítélték vesztegetés miatt, 2000-ben szabadult Baracskáról.

Bár a fenntartóváltás ügye a szülők körében is komoly feszültséget keltett, többek elmondása alapján az iskolában a gyűléseket kivéve nem folyt köztük nyílt kampányolás semmilyen irányban. Egyetlen esetet kivéve, amikor egy gyerek - nyilvánvalóan nem a saját ötlete alapján - kirakott egy kézzel írt plakátot azzal a szöveggel, hogy “Szavazzatok nemmel a Zsidó iskolára! Eddig is megvoltak a saját hagyományaink, nem kellenek újak!”

Azt több zsidó beszélgetőpartnerem is hangsúlyozta, hogy ők a folyamat során ezen kívül nem tapasztaltak nyílt antiszemita megnyilvánulásokat, és ezt nem érzik jelentős vonalnak a sztoriban. Kunos Péter ezt másképp látta, a szülőknek írt levelében is tett említést antiszemita megnyilvánulásokról.

A szülők maguk, amennyire kívülről ebbe bele lehet látni, nem feltétlenül származási alapon álltak hozzá a témához. Az egyik zsidó beszélgetőpartnerem emlékei szerint például “azt hitte, hogy álmodik”, és összeszorult a gyomra, amikor a KRÉTA rendszerben először olvasott arról, hogy a BZSH venné át a gyereke iskoláját. Ő később megengedőbb lett a nyitott iskolakoncepcióval kapcsolatban, látva, hogy a jelentkező nem erőltet semmiféle vallási tartalmat, de szerinte sem a szülők többségében, sem a tanárokban nem volt meg a minimális bizalom sem. Ez a szülő is azt mesélte, hogy a hozzá hasonlóan ingadozókat hogyan bizonytalanította el a tanárok többször is megismételt fenyegetése, hogy az új fenntartó érkezése esetén felállnak.

“Szerettünk volna csinálni egy ingyenes, közösségi szellemű, világi iskolát, melyben az újlipótvárosi kulturális sokaság érték. Jó nyelvoktatással és digitális tudással. Ezek szerint ebben az iskolában ma a szülők többsége jónak tartja az állami oktatást, a tanárok 96 %-a elégedett a sorsával, nem akar jobbat. Ezt el kell fogadnunk” -

mondta a 444-nek Salusinszky András, hozzátéve, hogy “Mi tényleg jót akartunk.” Az eredmény elmondása szerint nem érte őket váratlanul és azt, tekintettel az "erős ellenszélre", sikernek tekinti. "Most higgadtan át kell gondolni, hogy mit mondjunk azoknak a szülőknek, akik változást szerettek volna" - fejezte be az iskolaigazgató.