Mégsem lesz gyerekkategória az új-zélandi macskavadászaton

Törölték a gyerekkategóriát egy macskavadász versenyen Új-Zélandon, miután nagy felháborodást keltett a híre.

Az országban minden évben tartanak versenyt, amely során egyébként nemcsak elvadult macskákra, hanem vaddisznókra, szarvasokra és nyulakra is lehet vadászni. Idén viszont bevezettek egy gyerekkategóriát is, amelynek köszönhetően gyerekek is lőhettek volna puskával állatokra. A gyerekeket arra biztatták, hogy házi állatot ne, de minél több elvadult macskát öljenek meg, amiért még 155 dolláros díjat is lehetett volna nyerni.

Az állatvédő szervezetek rögtön rárepültek az új kategóriára, és azt hangoztatták, hogy szerintük a gyerekek nem tudnának különbséget tenni az elvadult, a kóbor és csak rémült házimacskák között.

Miután a verseny szervezői több mocskolódó e-mailt is kaptak, megszüntették a gyerekkategóriát, majd ezt írták a Facebookon:

„Csalódottak vagyunk, és elnézést kérünk azoktól, akik izgatottan várták, hogy részt vehessenek valamiben, ami az őshonos madaraink és más veszélyeztetett fajaink védelméről szól.” (BBC)