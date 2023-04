Nem biztos, hogy elítélik a férfit, aki szó nélkül rálőtt a házába becsengető fekete tinédzserre

Nem túl jó a hangulat Kansas Cityben április 13. óta. Aznap este egy fekete tinédzser, Ralph Yarl elindult, hogy felvegye a testvéreit, de véletlenül rossz házba csengetett be. A tulajdonos nem teketóriázott: a külső ajtó üvegén keresztül két lövést adott le a fiúra. Az egyik a fején, a szeme felett találta el, a másik a karjába fúródott. Túlélte a támadást, de súlyos sérüléseket szenvedett.

A New York Times helyszíni tudósítása szerint az egész várost mélyen megrázta az eset. Kedden a helyi Staley középiskola előtt több száz diák gyűlt össze, hogy kifejezzék felháborodásukat és támogatásukat iskolatársuk, Ralph Yarl felé.

Az eset ismét a rasszizmusra és a fegyverviselés laza szabályainak problémájára irányította a figyelmet. Az, hogy egy olyan egyszerű dolog, mint hogy valaki becsenget valahova, azonnal fegyveres erőszakhoz vezet, ép ésszel aligha felfogható.

photo_camera Andrew Lester otthona Kansas Cityben. Ide csengetett be véletlenül Ralph Yarl Fotó: CHASE CASTOR/Getty Images via AFP

A ház tulajdonosa, a 84 éves Andrew D. Lester feladta magát, de nem tartották bent sokáig. A férfi állítja, azt hitte, hogy a fiú be akar törni hozzá, de arra nem adott magyarázatot, hogy miért lőtt rá azonnal. Viszont ő azt is mondja, a fiú nemcsak megnyomta kétszer a csengőt, hanem megpróbálta kinyitni a ház külső ajtaját. Yarl ezt tagadja.

A helyiek felháborodtak azon, hogy a férfit simán kiengedték az őrizetből, ahogy azon is, hogy nem gyűlölet-bűncselekmény miatt emelnek vádat ellene. A megyei ügyész is úgy véli, a támadásnak rasszista indítéka volt. Lester állítja, „halálra rémült” a gondolattól, hogy a fiú esetleg bántani akarja őt.

„Azt hiszem, rendesen megijedtem attól, hogy milyen könnyen hajlandóak vagyunk lelőni egymást” – mondta Emanuel Cleaver demokrata képviselő, aki korábban Kansas City első fekete polgármestere volt.

Kedd délután Kansas City belvárosában tartottak egy összejövetelt, ahol Karen Allman, aki ugyanabban az utcában lakik, amelyben Lester, azt mondta, egy kis elégtételt jelent számára, hogy a férfi feladta magát, de még mindig feldúlt a történtek miatt. És amiatt is, hogy Lester ellen a csütörtök esti támadás után több napig nem emeltek vádat.

„Nincs kétségem afelől, hogy ha egy fekete háztulajdonos lőtt volna le egy fehér gyereket a verandáján, akkor börtönben maradt volna, amíg vádat nem emelnek ellene”

– mondta.

photo_camera Fiatalok tiltakoznak Kansas Cityben a Ralph Yarl elleni támadás miatt Fotó: CHASE CASTOR/Getty Images via AFP

A börtön nyilvántartása szerint valóban nem töltött sok időt bent a férfi, óvadék ellenében engedték ki nem sokkal azután, hogy feladta magát. A bírósági nyilvántartás szerint egyelőre nincs ügyvédje, és nem világos az sem, hogy mikor állhat a bíróság elé.

Ralph Yarl édesanyja, Cleo Nagbe kedden a CBS News-nak adott interjút, és azt mondta, a fia már sokkal jobban van. A fiú apja elmondta, Ralphot a hétvégén megműtötték, a golyókat eltávolították, vasárnap ki is engedték a kórházból. Várhatóan teljesen fel fog épülni. Lee Merritt, a család ügyvédje azt mondta, Ralph kedden már ült és a kutyájával játszott. Beszélt arról is, hogy a tinédzser telefonon beszélt Kamala Harris alelnökkel is.

photo_camera A 16 éves Ralph Yarl Fotó: LEE MERRITT/Lee Merritt via REUTERS

A büntetőfeljelentés szerint a támadás estéjén, tíz óra körül az egyik lakó valami szokatlanra lett figyelmes: egy autó hajtott szomszédja, Andrew D. Lester kocsifeljárójára. A szomszéd később elmondta a rendőrségnek, furcsa volt neki, hogy a férfi ilyen kései órán fogad látogatót.

A fiú egy olyan hibát követett el, ami Kansas City e részén gyakori: összekevert két nagyon hasonló nevű utcát. A Northeast 115. utcai házhoz ment az egy háztömbnyire lévő Northeast 115. Terrace helyett.

Megnyomta a csengőt, és viszonylag sok ideig várt a bejárati ajtó előtt. Lester éppen lefeküdt, amikor a tinédzser érkezett. Ő azt mondta a rendőröknek, hogy egy fekete férfit látott, aki „a külső viharajtó kilincsét húzogatta”. Felkelt, és revolverrel a kezében indult az ajtó felé. Ralph azonban azt állítja, ő csak csengetett, nem ráncigálta a kilincset.

Lester nem sokat várt, szinte azonnal lőni kezdett a külső ajtó üvegén keresztül. Előbb a fiú fejét, majd a karját találta el. Ralph felállt és elfutott a további lövések elől. Az utca túloldalán a 20 éves Zach Dovel arra riadt fel, hogy dörömbölnek a bejárati ajtón. Azt hitte, valaki be akar törni, így felhívta a rendőrséget. A vonal túlsó végén azt a választ kapta, hogy az utcában egy fegyveres van szabadlábon, úgyhogy maradjon a házban.

Aztán meglátták a tinédzsert a felhajtón, és kimentek hozzá. Ralph sántított és vérzett. Zach Dovel visszaszaladt a házba, felkapott néhány törölközőt, közben az anyja beszélt a sebesülthöz, kérdéseket tett fel neki, és próbálta ébren tartani a mentők érkezéséig.

photo_camera Andrew D. Lester. A fotó 2023. április 18-án készült a megyei seriff irodájában Fotó: -/AFP

„A legrosszabb az volt, amikor láttam, hogy térdre ereszkedik – úgy tűnt, mintha imádkozna” – mondta Dovel.

„Azt hitte, hogy meg fog halni”.

Ralph egyik családtagja elmondása szerint a fiú három háznál is próbálkozott, mielőtt Dovelék a segítségére siettek. A szomszéd szerint nagyon gyorsan kiértek a mentők és a rendőrség is, ekkor már a többi szomszéd is kimerészkedett az utcára.

A lövöldözés Kansas City északi peremének közelében történt. Bár a város nagyobb, mint New York City, egyáltalán nem olyan sűrűn lakott. A helyben Northlandként ismert városrész Kansas Cityhez tartozik, de saját önkormányzata van. Itt sokkal nagyobb a fehér és a konzervatív lakosok aránya, mint a város többi részén. 2021-ben fel is merült, hogy elszakadnának Kansas Citytől. A terület, ahol Lester a tinédzserre lőtt, az a fajta külvárosi környék, ahol a munkásosztály él, nagyok a kertek, és nincsenek járdák. Azok a lakók, akik kedden este otthon voltak, azt mondták, nagyon felkavarta őket az eset, és zavaró, hogy újságírók, kamerák lepték el a környéket.

„Mindannyiunkat elítélnek, de itt mindenki kedves és tisztességes” – mondta a New York Times tudósítójának az egyik lakó, Vickie Mahterian.

„Az én ajtómhoz is jönnek emberek. Nem lövöm őket fejbe. Mi itt jó emberek vagyunk.”

Dan Fowler a városi tanács tagja, az ő körzetében történt a lövöldözés. Ő azt mondta, Kansas Cityben megkönnyebbüléssel fogadták, hogy vádat emeltek, és Lestert őrizetbe vették. „Ezzel még nincs lezárva az ügy, de legalább az eljárás elindult, felelősségre fogják vonni” – mondta Fowler. Beszélt arról is, hogy Nortlandben nagyon könnyű összetéveszteni a címeket, nem csodálja, hogy Ralph is így járt.

S. David Mitchell, a Missouri Egyetem jogászprofesszora szerint lehetséges, hogy az ügyvéd megpróbál az úgynevezett „várdoktrínára” hivatkozni, ami Missouri államban lehetővé teszi, hogy ha valaki úgy véli, megtámadják otthonában, ahelyett, hogy fedezéket keresne vagy menekülne, halált okozó sérülést is okozhat vélt támadójának. Fontos részlet lehet, hogy ítéli meg a bíróság, hogy mi számít az ember „vár”-ának. A fiú a tornácon állt, ami szürke zóna lehet, és nem egyértelmű, hogy már várnak tekinthető-e.