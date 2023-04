Újabb eljárás indulhat Navalnij ellen

Újabb büntetőeljárás indulhat a 11,5 éves börtönbüntetését töltő Alekszej Navalnij ellen. Az orosz ellenzéki vezetőt most a büntetésvégrehajtás akadályozásával gyanúsíthatják, de ügyvédje szerint valójában a börtön vezetői provokálták ki a helyzetet, ami miatt akár újabb 5 évre is elítélhetik Navalnijt.

Vagyim Kobzev a Twitteren azt írta, Navalnijt figyelmeztették korábban, hogy a börtön vezetése ki akarja provokálni, hogy megszegje a börtön szabályait, és így újabb eljárást indíthassanak ellene. Ez pedig most meg is történt. Amikor Navalnij a cellájába visszatért a munkából, ott egy mosdatlan, elviselhetetlenül koszos és büdös cellatársat talált. A cellában olyan büdös volt, hogy Navalnij egy kamerán keresztül közölte a börtönőrökkel, hogy nem hajlandó belépni, ha pedig arra kényszerítik, kidobja a cellatársat. Ezután több sisakos-golyóállómellényes börtönőr jelent meg, akik erőszakkal bevezették Navalnijt a cellába, közben ágyékon is rúgva őt. A politikai fogoly ezután ígéretéhez híven megfogta és a cella ajtaja felé kezdte hurcolni a cellatársat, mire a börtönőrök a falhoz szorították, és közölték vele, hogy a büntető törvénykönyv értelmében nem lehet erőszakos a cellatársával, úgyhogy eljárást indítanak majd ellene. Ezután már el tudták vinni a büdös cellatársat.

photo_camera Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Koblev a múlt héten arról számolt be a Twitteren, hogy Navalnij egészségügyi állapota drámain romlott a közelmúltban, két hét alatt több mint nyolc kilót fogyott, súlyos gyomorfájdalmai vannak, amit a börtönhatóság nem hajlandó kezelni. Az ügyvéd azt írta, szerinte védencét folyamatosan, lassan mérgezik a börtönben. Az Európai Parlament februárban elítélte Alekszej Navalnij embertelen fogvatartási körülményeit. A Fidesz képviselői nem szavazták meg az állásfoglalást. (Reuters)