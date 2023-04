A luxusgyümölcsök országa

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Benne többek között:

Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Mindent leterítő infláció

A hazai után az EU-s inflációs adatok is kijöttek, és még mindig toronymagasan nálunk legrosszabb a helyzet: az EU-ban 8 százalék az infláció, nálunk majdnem 26. Ezzel függhet össze az, amiről a Spar vezetője beszélt egy interjúban: hogy luxustermék lett a gyümölcs, illetve hogy feltűnő, hogy a fizetések hetében, ez jellemzően a hó eleje, 5-e és 10-e közti időszak, kilő a forgalom, majd nyomtalanul el is tűnik a fokozott vásárlói kedv. Hasonlót a 90-es évekből lehetett ismerni.

Írtunk arról is, hogy májustól a felénél is kevesebbe kerül az áram és a gáz azoknak a fogyasztóknak, akiket tavaly kizártak a rezsicsökkentésből, de azóta sem szerződtek piaci szolgáltatóval. Az MVM novemberben még szerződéskötésre buzdította őket, most viszont pénzügyi segítséget nyújt azoknak is, akik nem tettek semmit.

Közben az MNB alelnöke belengette, hogy hamarosan kezdődhetnek a kamatcsökkentések, gyorsan be is zuhant a forint. Kiderült az is, hogy a szotyitól a kecskehúson át az áldozati ostyáig 25 termék importját tiltotta meg a kormány Ukrajnából. Hasonló korlátozó intézkedéseket azóta már Bulgária is bejelentett amúgy. Von der Leyen közben arról beszélt, hogy ezek az intézkedések Ukrajna ellenfeleinek kedveznek.

Szerdán jelentette be Karácsony Gergely, hogy beperlik a kormányt és a főváros nem fizet be 25 milliárd forintnyi adót. Karácsonyék érvekkel alátámasztva készültek a bejelentésre, de persze a Fidesz első reakciója érdemben annyi volt, hogy Gyurcsány, míg Varga Mihály szerint Budapest felelőtlen gazdálkodása tehet a helyzetről.

A Lakmusz pedig arról írt, hogy lincshangulat alakult ki a svájci farkast feltételezetten lelövő vadász körül, de a neten terjedő „vallomása” valójában paródia.

Ultrahang

És ha már Lakmusz: részletesen bemutatták azt is, hogy hogyan lett az ország egyik legnézettebb közéleti YouTube-csatornája az Ultrahang. A mainstreamből kiszorultakat akarta felkarolni, végül a NER-média kedvenceivel lett a Nyugat-kritikusok olvasztótégelye – ahol nincs különbség szakértők és konteósok közt.

Moszkva a szívünkben

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Csak egy átlagos nap Magyarországon: szerdai hír volt, hogy leszavazta a Fidesz a javaslatot, ami lehetővé tenné Putyin magyarországi letartóztatását, és kiderült az is, hogy elhagyja Budapestet a Nemzetközi Beruházási Bank. Írtunk a Szabad Európa cikke nyomán arról is, hogy furcsán ingadozik a Magyarországon lévő orosz diplomaták száma. A cikkre reagált a Rogán-minisztérium is, közölve, hogy a cikkben szereplő felvetésekkel szemben nincs arra utaló jel, hogy az orosz nagykövetség lehallgatná a telefonbeszélgetéseket.

A magyar kormány szokásos diplomáciai manőverezései közül éppen hír volt, hogy fióktelepet nyitott Magyarországon a Kínai Építési Bank, és hogy két év vétó után a magyar kormány hozzájárul az EU–Afrika-paktum megkötéséhez

Hír volt még a nap folyamán, hogy

Iskolák sorsa

A tanárok lobbizásán múlt, hogy a Budapesti Zsidó Hitközség nem vehette át az újlipótvárosi Herman Ottó általános iskolát: mindössze a szülők 20 százaléka szavazott a változásra. Hogy miért alakulhatott ez így, arról Szily László írt részletesen.

A háború

photo_camera Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

A 2014 óta orosz ellenőrzés alatt álló Donbaszt aligha próbálhatják elsőként visszaszerezni az ukránok, a Krímet annyira sem, a Zaporizzsja megyében futó melitopoli vasút jelentősége viszont hatalmas. Az oroszok is tudják ezt, írta Rácz András cikkében, melyben a várható tavaszi ukrán ellentámadás legfontosabb potenciális célpontjait mutatta be.

Hír volt még a nap folyamán, hogy bahmuti gyerekek meggyilkolását vallotta be két Wagner-zsoldos egy orosz jogvédőnek, valamint hogy elutasították az elítélt orosz ellenzéki politikus fellebbezését, aki a bucsai háborús bűnökről posztolt, és hogy újabb eljárás indulhat Navalnij ellen. Írtunk arról is, hogy Patriot légvédelmi rendszer érkezett Ukrajnába, valamint hogy valami nagyot villant Kijev egén szerda éjjel, míg Moldovában a legnagyobb ellenzéki párt vagyonát foglalták le.

A világ

photo_camera A 16 éves Ralph Yarl Fotó: LEE MERRITT/Lee Merritt via REUTERS

A kansasi Ralph Yarl benézett egy címet, rossz házba csengetett be. A 84 éves tulajdonos fejbe, majd karon lőtte a külső ajtó üvegén keresztül. Missouriban azonban van egy törvény, ami alapján fel is menthetik.

írtunk tovább arról, hogy

Kard és orális szex ruhában

Megjelent a rendkívül sok pénzből készülő Hunyadi-sorozat első előzetese, ezt néztük meg közelebbről.