Digitális gulág épülhet Oroszországban

A katonai behívókat ez év tavaszán csak teszt jelleggel fogják elektronikus úton is kézbesíteni a sorkötelezetteknek, jogi konzekvenciákkal nem kell számolnia senkinek, jelentette ki Andrej Kartapolov, az orosz Állami Duma védelmi bizottságának elnöke. A politikus azt mondta, a behívókat hagyományos formában is eljuttatják a fiatalokhoz, a digitális tesztre pedig azért van szükség, hogy kiderüljön, működőképes-e az alakulófélben lévő rendszer. A Meduza ezzel együtt felhívja a figyelmet, hogy Kartapolov, aki elvileg az új keretek egyik kidolgozója volt, korábban azt állította, nincs szó róla, hogy idén tavasszal bármilyen formában alkalmaznák a változtatásokat. Oroszországban a fiatalokat évente kétszer, kampányszerűen hívják be sorkatonai szolgálatra, jórészt májusban és novemberben.

Az orosz parlament alsóháza április 11-én fogadta el a katonakötelesek egységes nyilvántartásáról és az elektronikus behívók bevezetéséről szóló törvénymódosítást – a felsőház másnap szintén rábólintott, és Vlagyimir Putyin elnök sem késlekedett sokáig az aláírásával –, amely komoly reakciókat váltott ki az Ukrajna elleni háborúba belefáradni látszó társadalom részéről. Ebben nemcsak a korrekciók tartalma, hanem elfogadásuk módja is szerepet játszott. És az is, hogy nem igazán látszik, mi a hosszabb távú célja a hatalomnak, amely hivatalosan leginkább a nyilvántartások modernizációjáról beszél.

Annyi biztos, hogy a katonai szolgálat alól kibújni a továbbiakban aligha lesz lehetséges – legyen szó klasszikus sorkötelezettségről, vagy akár egy újabb mozgósítási hullámról –, mivel az állam a digitális technikák alkalmazásával lezárja az eddigi menekülőutakat. Hogy kapcsolódnak-e ehhez már most tényleges háborús elképzelések, vagy erről nincs még szó, az tehát egyelőre nem világos.

A határ zárul