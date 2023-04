Egy ausztrál influenszer bevallotta, hogy gyerekkorában megölt két macskát, a kiborulóknak azt üzente, „nyugi”

Emma Claiir egy ausztrál influenszer, több mint százezer követője van Instagramon, vagyis viszonylag ismert – legalábbis Ausztráliában, de most már máshol is, mert kisebb felháborodást keltett az, hogy nemrég szinte mellékesen elmesélte, gyerekkorában két macskát is megölt.

Az egyik a saját macskájuk volt, akit a levegőben lóbált „mint egy plüsst”, majd „véletlenül” elengedett, a macska pedig „meghalt az ijedtségtől”, a másik állat pedig a barátnője macskája volt, de hogy azzal mi történt, azt már nem részletezte.

Beszámolóján rengetegen kiakadtak, emiatt az influenszer végül Instagramon magyarázkodott, ahol a felháborodott embereknek azt üzente, „nyugi”, illetve elmondta azt is, hogy a macskás története „csak egy könnyed kis humor” volt. Ehhez még hozzátette: „Sajnálom, hogy nem sajnálom ezt a húsz évvel ezelőtti balesetet.”

Végül egy újabb instagramos nyilatkozatban már azt írta, „tisztában van vele, hogy története „nem könnyed humor volt”, hanem „nagyon komoly”. De ez már nem sokat számított, mert egy ausztrál kozmetikai cég, az MCO Beauty már meg is szakította a kapcsolatot az influenszerrel az „állatkínzás” miatt, ami „megdöbbentette” őket.

Claiirnek egyébként az Instagramja szerint most is vannak állatai, egy kutya és egy macska. (Insider)