Minden idők negyedik legnagyobb nyereménye várható az ötöslottón

25 hete nem volt telitalálatos az ötöslottón, a várható főnyeremény halmozódó összege így már több mint 4,39 milliárd forint, ennél csak háromszor volt több a hazai lottózás történetében.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 2022. október 22. óta, amikor utoljára volt telitalálatos, egy rakás szám akad, ami egyszer se került be a nyerőszámok közé. Ilyen például az 1-es, a 7-es, a 63-as, a 64-es, a 66-os és a 69-es is. A 32-est viszont hatszor is kihúzták.

Mielőtt bárki elkezdené megtenni azokat a számokat, amiket nem húztak ki az elmúlt időben, el kell árulnunk, hogy a valószínűségszámítás szabályai alapján semmivel se nagyobb az esélye annak, hogy most majd ezeket a számokat húzzák, mint bármely más számot. Az alapján ugyanis mindig minden szám kihúzására pontosan ugyanakkora esély van, függetlenül az előző húzásoktól - hiszen mindig öt számot húznak kilencvenből.

Ha a szombati sorsoláson lesz telitalálat, akkor a helyesen tippelő szerencsésnek 90 nap áll rendelkezésére, hogy jelentkezzen nyereményéért, mégpedig az úgynevezett nagynyertes vonalon, amelyről a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is érdeklődhet. A nyeremény kifizetésének alapfeltétele, hogy a nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben csak banki átutalással történhet. (Via MTI)