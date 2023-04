Amitől félünk: az anyánktól, a magánytól, a barna pókoktól, saját magunktól

Ari Aster harmadik filmjében a horror és a thriller után a fekete komédia felé tett egy nagy lépést.



Az Amitől félünk egy komplikált anya-fia viszonyon és a mindent leuraló szorongáson túl számos kínzó társadalmi kérdéssel szembesít minket.



A háromórás, popkulturális és pszichológiai utalásokkal telezsúfolt film igénybe veszi ugyan a nézőt, cserébe viszont klasszikus, nagybetűs beszédtémát ad.



Ha valaki ismét egy Midsommar-szerű filmet várt Ari Aster függetlenfilmes rendezőtől, csalódni fog. Az Amitől félünk (angol címe Beau is afraid) egészen más jellegű és sokkal összetettebb élmény. Ugyan ebben is megjelenik pár elem, ami a rendező előző filmjében megvolt - a furcsa maszkos alakoktól kezdve a fejjel lefelé mutatott utazáson át a szétloccsanó testig -, ezekkel nagyjából véget ér a hasonlóság. A Midsommar történetvezetése sokkal egyszerűbb, és elég hamar rájön a néző, hogy minden egyre csak rosszabb lesz. Az Amitől félünk viszont sokkal kiszámíthatatlanabb, és semmiképp nem horror, még csak nem is thriller, inkább lélektani dráma (tragikomédia?).

Egyrészt rengeteg kanyar van benne, másrészt számos ponton érezhetjük úgy, hogy itt akár véget is érhet a film, aztán mégis folytatódik. Ezenkívül a Midsommarhoz képest látványosan sok benne a humor, még ha nagyon abszurd is, és ezzel folyamatos bizonytalanságban tart minket a rendező afelől, hogy tragédia felé haladunk-e vagy lesz valamiféle könnyedebb (és nyilván megnyugtatóbb) feloldás. Végül pedig annyira sűrű, hogy az ember még meg sem emészti, amit látott vagy hallott, amikor Aster már valami újabb ingert dob ránk.

photo_camera Jézus szeme mindent lát Fotó: Mozinet

A történet nagy vonalakban arról szól, hogy Beau, az ötvenhez közelítő, iszonyatosan szorongó, egyedülálló férfi (Joaquin Phoenix) épp arra készül, hogy meglátogatja az anyját, de egy sor váratlan dolog akadályozza már az indulásban is. Végül nagyon sok kacskaringóval megérkezik, közben viszont mindenféle furcsa alakokba botlik. A sztori részleteibe ennél jobban nem érdemes belemenni, és semmiképp sem érdemes úgy kezelni az eseményeket, mint egy hagyományos narratív filmben. Itt ugyanis még a viszonylag hétköznapinak és valósághűnek tűnő jeleneteknél sem lehetünk biztosak abban, hogy amit látunk, tényleg megtörténik-e Beau-val - például valóban annyira vadak-e az utcák, mint ahogy látja -, vagy csak a rettegése teszi az életét borzalmassá.



Az angol címben ugyan csak Beau fél, magyarul viszont a „félünk” szó a jellemzően borzalmasan lefordított címekhez képest kivételesen pontosan megragadja a film mondanivalóját nemcsak a többes szám univerzális voltával, hanem azzal is, hogy a félelmet aktívvá, cselekvővé teszi. Hiszen Beau-n keresztül Aster a 21. század lassan mindentől szorongó emberét gondolja tovább, aki egészen apró és viszonylag egyszerűen orvosolható dolgokon is képes kiborulni, mint egy kulcs elvesztése. Mielőtt továbblépnénk, muszáj közbeszúrnom: a cikk írása közben végtelenítve szólt a fejemben Céline Diontól az All by myself refrénje, és bár nem emlékszem, hogy ez felhangzott-e a filmben - akár fel is hangozhatott volna, hiszen a magány szintén elég hangsúlyos téma benne. (Mariah Carey Always Be My Baby című száma ugyanakkor biztosan felcsendül egy fontos pillanatban.) Most pedig, remélve, hogy pár embernek sikerült dallamtapadást okoznom, visszakanyarodhatunk a lényegre.

A főhős - bár a legkevésbé sem hősies - szorongásainak alfája és omegája az anyjával való, súlyos, sokszorosan és sok mindennel terhelt viszonya, ami már a születése pillanatában konfliktusos és rettegéssel teli volt. Hiába nem ismeri be még a pszichológusának sem, valójában Beau nem bírja elviselni a folyamatos ellenőrzést, kerüli, menekül előle, ugyanakkor képtelen létezni és döntéseket hozni anélkül, hogy az anyja megmondaná neki, mit kell csinálni. Amikor mégis önállóan próbál cselekedni, azt mindig megjárja.



photo_camera Kis Beau és anyja egy meghatározó hajóúton Fotó: Mozinet

Ezzel szemben az apában a hiánya, a csak anyja emlékeiben való létezése a leghangsúlyosabb, amit Beau épp annyira képtelen feldolgozni, mint az anyja mindenható jelenlétét - miközben folyamatosan ott lebeg körülötte a tudat, hogy az ő születése az apja életébe került, és tulajdonképpen az anyján múlt. Az apját illetően valójában a képzelete sem kevésbé megbízható, mint az anyja által újra és újra elismételt mítosz. Ez az egész aztán Beau fejében a női-férfi viszonyokat és a szexualitást, mint olyat is nagyon furcsává torzítja. (Nyugalom, nincs vérfertőzés.)

Bár a fókuszban egy anya-fia páros áll, Aster állításainak többsége ugyanígy megáll másfajta családi kapcsolatokra is, az azokban tapasztalható szeretet-szeretetlenség, feltétel nélküliség és elvárások dimenzióira is. Emellett persze számos akut kérdést felvillant a túlzsúfolt városok magányba beleőrülő tömegeitől kezdve a csak nyugtatókon funkcionálni képes társadalmon és a halállal való szembenézésre való képtelenségünkön át a pszichotikus fegyvertartásig, sőt egészen odáig, hogy amikor már csak a túlélési ösztön munkál az emberekben, akkor tulajdonképpen a hétköznapok teljesen élhetetlenné válnak.

Annyira tele van zsúfolva a film mindenféle popkulturális, pszichológiai és egyéb utalással és szimbólummal, hogy esélytelen mindet egy nézés után egy cikkben végigvenni. De az biztos, hogy ezerféle elemzés születik majd róla. Maga Aster mondta azt már erről a filmről, hogy „a zsidó Gyűrűk Ura” meg azt is, hogy „freudi Odüsszeia”. A félig animált, félig díszletekkel megoldott, mesés-álomszerű részekről kapásból eszünkbe juthat például Michel Gondry, Beau vándorútjának eleje nekem az Óz, a csodák csodájából a messzi cél felé vezető, sárga téglákkal kirakott utat idézte. Eszünkbe juthat a Truman show, sőt a Gladiátor is a végére, de persze a színház a színházban megoldás is ezerszer megjelent már nemcsak az irodalomban, hanem filmekben is.

photo_camera Mindig a (nem) sárga úton Fotó: Mozinet

Persze a film fele ennyire sem lenne érdekes, ha nincs Joaquin Phoenix tényleg elképesztő alakítása. Ráadásul ő elég sokféle nyomorult karaktert játszott már karrierje során, de talán egyik sem volt Beau-nál nyomorultabb. Már most borítékoljuk, hogy kismillió jelölést kap majd a szerepért.

Az Amitől félünkről túl egyszerű és lusta dolog szimplán annyit állítani, hogy jó film. Sokkal fontosabb az, hogy valóban csinál valamit a nézővel. Ezután nem lehet indifferensen kijönni a moziból és egyik pillanatról a másikra elfelejteni. Olyan, mintha az ember egy vidámparkban beülne egy kiskocsiba, és az egyetlen kiszemelt attrakció helyett a hullámvasúttól a rémségek házán és a zuhanótornyon át a torz tükörteremig egy lendülettel végigmennénk mindenen. Kell hozzá kitartás, a végén az ember tátott szájjal néz ki a fejéből, hogy mi az úristent látott - de még az is lehet, hogy újra beülne egy körre. Szóval nem tudom elképzelni, hogy erről a filmről ne beszélgetni akarjanak az emberek. Vagy azért, mert iszonyú kényelmetlenül érintették őket a felvázolt témák, vagy mert a sűrűségét akarják megérteni, vagy akármi másért - igazából mindegy is. Nekem például többek közt azt adta, hogy három órán keresztül egyetlen egy pillanatra sem jutott eszembe az egyébként szintén elég nyomasztó külvilág, és ez - ilyen időket élünk - nem kevés. Nagyon nem.

