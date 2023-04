Az ellenzéki összefogás szétesőben, még sincs fideszes jelölt

Az ötvenes-hatvanas években épült blokkházakkal teli az oroszlányi 4-es választókerület, ahol vasárnap tartanak időközi önkormányzati választást. A házak között viszonylag nagy szabad terület van, sok a zöld, túlgondolva mondjuk nincs, játszótér alig, van, ahol a járda is hiányzik, sok helyen autók parkolnak a fűben.

De legalább az úgynevezett sárga tömböt már lebontották. Egy nagy, főleg szociális bérlakásokkal teli ház volt az is, ilyen lepusztultságot ma már nem látni a városban, sok helyen papírral pótolták a betört üveget, a vakolat mállott, csoda, hogy nem dőlt össze. Felújítani nem is volt érdemes. Egy sor házat azóta felújítottak már, de teendő lenne még bőven.

A helyi adók bevezetése után szakítás

A város anyagi helyzetét is jellemzi, hogy az év elején az alpolgármesteri posztot is betöltő Szabó Mihály a város rossz gazdasági helyzetével, az elmúlt időszakban hozott döntésekkel, motivációja elvesztésével indokolta a döntését. De milyen intézkedések voltak ezek? Nos, kommunális és garázsadót vezettek be, az előbbi évi 10 ezer, az utóbbi évi 25 ezer forint, ez - mint látjuk majd - a kampányban is téma lett.

Épp Oroszlányban jártunkkor jött a hír, hogy tragikus hirtelenséggel meghalt Hermann Istvánné, a 3-as választókerület képviselője, hamarosan az ő helyére is választást írnak ki.

Szétesés jelei az összefogáson

Szabó Mihály és Hermann Istvánné is az Oroszlányiak Lokálpatrióta Köre Egyesület (OLKE) színeiben jutott be a testületbe, ők adják a polgármestert is, többségük akkora, hogy két vereség sem sodorná azt veszélybe. Igaz, pár héttel ezelőtt kilépett a frakcióból Szanyi Gábor is. Az OLKE valójában az ellenzéki együttműködés pártjainak összefogását jelentette a Jobbiktól a DK-ig, éppen úgy, ahogy például Jászberényben (Közösen Jászberényért Egyesület) vagy Budakeszin (Budakörnyék Fejlődésért Egyesület) láttuk. Érdekes, hogy a lemondott Szabó és a kilépett Szanyi is eredetileg jobbikos volt. Az ellenzéki összefogáson a szétesés jelei látszanak, alig három évvel azután, hogy a nyolc választókerületből hetet behúztak, a maradék egyben pedig mindössze egyszavazatos vereséget szenvedett a jelöltjük.

photo_camera Az oroszlányi városkapu

Fotó: Bankó Gábor/444

Téved, aki azt hiszi, hogy a nem is olyan régen még bányászváros Oroszlányban nem rúghat labdába a Fidesz. 1998 és 2002, valamint 2010 és 2014 között is fideszes polgármester állt a város élén, a 4-es választókerületben pedig - sorozatos és nagy arányú MSZP-s győzelmek után - 2010-ben és 2014-ben is a fideszes Papp Péter nyert. 2019-ben is ő indult, de Szabó legyőzte, Papp így kompenzációs listáról került be a testületbe.

Fideszes jelölt? Az nincs

Nézzük, kik indulnak most ezért a rövid mandátumért?

Babai János (OLKE)

Kaszab Noémi (Megoldás Mozgalom)

Puskás Alexa (Mi Hazánk)



Póczik Gábor (független)

Torma Lajos (független)

Na de hol a Fidesz? Netán valamelyik független a kriptofideszes? Czunyiné Bertalan Judit, az Oroszlányt is magába foglaló országgyűlési választókerület fideszes országgyűlési képviselője elmondta, hogy ők erről már hónapokkal ezelőtt kiadtak egy közleményt, amit szerinte a helyi sajtó nem hozott le. Ebben az állt - ismételte meg -, hogy a körzetnek a már említett Papp Péter személyében van képviselője a testületben, az elnyerhető mandátum pedig alapvetően nem befolyásolná a testület összetételét. Az alpolgármester lemondása a baloldali frakció szétesését jelzi, „ebben a cirkuszban” nem akarnak részt venni, ők már 2024-re készülnek.

Roma jelölt a jobbikos helyén

A jelöltek közül talán az OLKE színeiben induló Babai János szervezte a legnagyobb kampányeseményt - a többiek inkább a szórólapoznak, az emberekkel beszélgetnek -, a tömbházak ölelte Petőfi udvarba (az 1800 lakosú választókerület egyharmada él itt) még Gurmai Zita is eljött, az eseményről az MSZP oroszlányi oldala is megemlékezett. (Az OLKE pártjai közül egyedül az MSZP mutat életjeleket magáról, a többi legfeljebb a központ posztjait osztja meg vagy olyan veretes gondolatokat fogalmaz meg, mint „Boldog nőnapot kívánunk!”)

photo_camera Gurmai Zita (ülő sor, középen) balján Babai János Forrás: MSZP Oroszlány

A sors iróniája, hogy a jobbikos Szabó helyére éppen az a Babai pályázik, aki az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Vannak, akik szerint a Fidesz nem látta értelmét ellene indulni, hiszen csak ajánlószelvényből kétszázat gyűjtött össze, ennyi szavazattal pedig időközi választást is lehet nyerni.

A civilben termelés technikus Babai szerint nem kérdés, hogy megnyeri a választást, egész gyermekkorát itt töltötte, mindenkit ismer, tudja, min kell változtatni. Roma származása nem feltétlen jelent előnyt, mert romák és nem romák vegyesen lakják a választókerületet. És miken változtatna a ciklusból hátralévő alig másfél évben? Sebességkorlátozás vezetne be a választókerület útjain, különösen a József Attila Általános Iskola előtt veszélyesek a száguldozók. Parkot létesítene a lebontott sárga tömb helyén. Visszakapcsoltatná a teljes közvilágítást, az energiaválság miatt ugyanis minden második lámpatest nem világít.

Legnagyobb ellenfelének a függetlenként induló Torma Lajost tartja. Hogy miért?

Tizenhét évig volt MSZP-s képviselő

Torma Lajos MSZP-s színekben 17 éven át volt a képviselő-testület tagja. Győzelmi mutatója impozáns, 2002-ben és 2006-ban a 2-es, 2010-ben és 2014-ben a 3-as választókerületben győzött, most meg ugye a 4-esben indul. „Költöztünk, ezért indultam máshol, a 4-esben viszont soha nem laktam” - mondta erről a 60 éves, Békés megyéből származó egykori márkushegyi vájár, későbbi üzemi tanácsi elnök.

photo_camera Torma Lajos

Fotó: Bankó Gábor/444

A város bányászgenerációját képviseli, átmeneti bányászjáradékos, így hívják illetményét a nyugdíjig, amit majd 65 éves korától fog kapni. A generációja a város egy jelentős rétegét jelenti, jó pénzt kapnak - ő 400 ezer forintot említ átlagos bányászjövedelemnek - mellette dolgozhatnak is, van, aki Ausztriába jár át vagy az ipari parkban éjjeli őrködik. (És vannak, akik a közeli Városkapu presszóban múlatják az időt.) A városban egyébként a bánya bezárásával sem állt meg az élet, az ipari parkban több ezer ember dolgozik, a többség betanított munkát végez szalag mellett, sok a vendégmunkás például Ukrajnából, Kirgizisztánból, Mongóliából, Indiából, ők az egykori Béke Bányász szállóban laknak.

Adódik a kérdés: MSZP-s múlttal miért nem az OLKE-ben politizál? Erről azt mondja, hogy 2018-ban váltak el útjaik, mert „ha valamiről megegyeztek délelőtt, az délután már nem úgy volt”. Legfontosabb célja a kommunális adó eltörlése, el szeretné érni, hogy - hozzá hasonlóan - mindenki mondjon le a tiszteletdíjáról, hiszen a képviselők meg tudnak élni a munkájukból vagy a nyugdíjukból is. Ezen túl olcsón szeretne parkolóhelyeket kialakítani.

Már megint a sárga tömb

A Mi Hazánk a 28 éves Puskás Alexát indítja, aki Császáron fociedző, valamint pénzügyi tanácsadó. Az ELTE-n óvodapedagógusként diplomázott, egy ismerőse kérdezte, nem lenne-e kedve az U7-es korosztállyal foglalkozni? Elvégezte az MLSZ képzését, azt mondja, neki az a legfontosabb, hogy megszerettesse a mozgás örömét, jó érzés tudni, hogy egykori tanítványai - ha nem is maradtak meg a foci mellett - legalább rendszeresen sportolnak.

photo_camera Puskás Alexa

Fotó: Bankó Gábor/444

Júliusra várja gyermekét, de szerinte ettől még el tudná végezni képviselői munkáját, nyáron meg amúgy is szünetel a politika. El akarja érni a helyi adók eltörlését, az elbontott sárga tömb helyén szívesebben látna parkolót, játszóteret, kutyafuttatót, focipályát, a Petőfi utca 7. szám elé pedig egy padot szeretne intézni. Nem ott lakik, de jó ott a lakóközösség és kénytelenek föntről lecipelni a széket, ha beszélgetni akarnak egymással.

Érdekli a politika

A Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom is talált helyi jelöltet, Kaszab Noémival és kísérőjével véletlen futottunk össze, éppen az egyik tömbházba csöngetettek be. Azt mondják, könnyen beengedik őket, sötétedés után már nem szívesen, de olyankor nem is mennek. Hogy lesz valaki memós? Egy ismerőse indult a párt színeiben a tavalyi országgyűlési választáson, önkéntesként neki segítettek. Megtetszett a politika, elvégezte a Magyar Politikai Akadémiát alapfokon (ez a Memó politikusképzője), menni akar tovább közép- majd mesterfokra, mert érdekli a politika, szeretne változtatni.

photo_camera Kaszab Noémi

Fotó: Bankó Gábor/444

Saját felmérése alapján a helybeliek legfőbb problémája a parkolás, a közvilágítás és a közbiztonság volt, ezeken szeretne javítani. Úgy gondolja, bár minden elismerése az időseké, Oroszlánynak most fiatalos lendületre, dinamizmusra van szüksége. Milyen eredménnyel lenne elégedett? - kérdeztem. „Hogy megnyerjem a választást” - válaszolta magától értetődően.

Címlapkép: oroszlányi 4-es választókerület (Bankó Gábor/444)