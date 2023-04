Beszóltak a pápának

Melegházasságról, a cölibátus eltörléséről, papi pedofíliáról és a Pető-üggyel kapcsolatban is voltak kérdések a jezsuiták által szervezett Szólj be a pápának című eseményen csütörtök este. A Párbeszéd háza megtelt elsősorban fiatalokkal, akik előzetesen küldhettek kérdéseket a jezsuitáknak. Természetesen nem a maga is jezsuita rendhez tartozó Ferenc pápa válaszolta meg a kérdéseket, hanem két és egy majdnem jezsuita pap: Horváth Árpád, a Jézus Szíve Jezsuita Templom igazgatója, Koronkai Zoltán, a provinciális sociusa, és Nevelős Gábor, a Szent István Jezsuita Szakkollégium rektora.

photo_camera Horváth Árpád, Nevelős Gábor és Koronkai Zoltán. Fotó: Németh Dániel/444

Az eseményre rengeteg, körülbelül 150 kérdés érkezett, amelyek között az esemény műsorvezetői szerint bőven akadtak trollkérdések is, de ezeket igyekeztek finomítani. Végül körülbelül 80 kérdés hangzott el, amelyek között voltak villámkérdések, kifejtősebb kérdések, amikre maximum egy percben válaszolhattak az atyák, és a közönségnek is volt lehetősége kérdezni vagy visszakérdezni. Az atyák nem mindig tudtak túllépni a saját véleményükön, a műsorvezetők is többször visszakérdeztek egy-egy válasznál, hogy vajon Ferenc pápa is ezt gondolná-e, ezért mi megkérdeztük a CHATGPT-t is, hogy vajon mit felelne Ferenc pápa a feltett kérdésekre.

Melegek, cölibátus, pedofília

Néhány bemelegítő kérdés után nem telt el sok idő, máris előkerült a homoszexualitás témája, amit aztán az est végéig nem is engedtek el igazán a kérdezők.