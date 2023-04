Már forog Joe Biden kampányvideója

A New York Times értesülései szerint már készül Joe Biden újraválasztási kampányvideója. A lap négy, az elnök terveit ismerő forrástól is úgy értesült, hogy Biden akár már a jövő kedden bejelentheti, hogy 2024-ben is elindul az elnökválasztáson.

photo_camera Joe Biden rövid sajtónyilatkozatott tett Balin a G7-ekkel és más európai vezetőkkel folytatott találkozó után 2022. november 16-án. Fotó: SAUL LOEB/AFP

Joe Biden a múlt héten, írországi látogatásán már utalt erre. Azt mondta "viszonylag hamar" beszállhat a kampányba. Az elnök a hétvégét a tervek szerint az elnökök nyaralójában, Camp Davidben tölti majd, ahol a családja és közeli tanácsadói is csatlakozhatnak hozzá. Itt hozhatja meg majd a végső döntést, mert a Times egyik forrása szerint ezidáig még nem okézta le a bejelentés végleges tervét.

A Times korábbi értesülései szerint eredendően nem terveztek nagy durranást a bejelentésre, csak egy videóüzenetet. És hogy miért pont kedden? Mert négy éve is április 25-én jelentette be, hogy megpályázza a demokrata elnökjelöltséget.

A Timesszal párhuzamosan a Washington Post is úgy értesült, hogy jövő kedden lehet majd a bejelentés. Ezt Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője egyelőre nem kívánta megerősíteni. "Csak annyit mondhatok, hogy 2024-gyel kapcsolatban semmilyen bejelentés vagy bármi nem tőlünk fog származni" - mondta. A kérdésben valóban illetékesebb Demokrata Párt vezetése egyelőre szintén nem kívánta kommentálni a Times értesüléseit.

Biden újbóli jelölése annyiban máris történelmi, hogy ő lehet az eddigi legidősebb elnökjelölt. A nyolcvanéves Biden eleve már a valaha volt legidősebb amerikai elnök, ha pedig megnyerné a 2024-es választást és ki is töltené a ciklusát, 86 évesen vonulhatna vissza.

De nem biztos, hogy már kedden felállítja a legidősebb elnökjelölt rekordját. A Times cikkében megjegyzi, hogy Joe Bidennek szokása halogatni a legnagyobb szabású döntéseit, így most a nagy bejelentés menetrendje is bizonytalan. (Via The New York Times)