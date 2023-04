Tajvan komolyan veszi a fenyegetést, hogy Kína 2027-ben megtámadja őket

Tajvan külügyminisztere szerint fel kell készülni egy lehetséges konfliktusra Kínával 2027-ben - írja a Guardian.

Joseph Wu a brit tévécsatorna, az LBC esti műsorában beszélgetett a házigazda Andrew Marral. „Nagyon komolyan vesszük a kínai hadsereg fenyegetését.. Úgy vélem, 2027 lesz az az év, amit nagyon komolyan kell vennünk” - mondta a külügyminiszter.

Az amerikai hírszerzés szerint Kína elnöke, Hszi Csin-ping elrendelte, hogy a hadsereg álljon készen Tajvan 2027-es lerohanására. Kína a demokratikus, önálló Tajvant egy ellenálló tartományának tartja, amit újraegyesíteni kell az anyaországgal. Hszi Csin-ping 2012 óta hangsúlyozza, hogy Tajvan kérdését „nem lehet generációról generációra átpasszolni”.

photo_camera Joseph Wu 2023. március 26-án egy tajpeji sajtótájékoztató után. Fotó: SAM YEH/AFP

Pénteken Kína külügyminisztere, Csin Kang azt mondta, hogy a Tajvani-szoros mindkét oldala Kínához tartozik, és hogy „akik a tűzzel játszanak Tajvannal kapcsolatban, végül megégetik magukat”.

Vannak olyan amerikai tisztviselők is, akik szerint viszont akár már előbb is sor kerülhet a konfliktusra. Januárban Mike Minihan tábornok arról beszélt, ösztönei azt súgják neki, hogy akár már 2025-re eszkalálódhat a helyzet. Kedden John Aquilino tengernagy, indiai-csendes-óceáni térség parancsnoka azt mondta, mindenki csak találgat, amikor meg kell jósolni a konfliktus idejét. Yun Sun, az amerikai agytröszt, a Stimson Center igazgatója viszont úgy véli, Kínának egyelőre nincs meg a szükséges hadereje a támadáshoz. Szerinte a katonai készültség szintje nem arra utal, hogy Kína lépni készül. Sun arra is emlékeztetett, hogy Kína hivatalosan sosem említette ezt a bizonyos 2027-es dátumot. „Nem hiszem, hogy Hszi azt tervezi, hogy megtámadja Tajvant 2027-ben, hacsak addig Tajvan ki nem kiáltja függetlenségét” - tette hozzá.

Ugyanakkor Wu csütörtökön tett kijelentései arra utalnak, Tajvan a Nyugatra támaszkodna egy lehetséges támadás előtt. A külügyminiszter az interjúban hangsúlyozta, hogy milyen kockázatokat rejtene az Egyesült Királyság számára egy ilyen konfliktus. „Bár hosszú távon Nagy-Britannia gazdasági lehetőségként tekint Kínára”, egy Tajvan ellen indított támadás nagyon komoly hatással lenne rájuk is.

Wu emlékeztett rá, hogy a világ nem vette eléggé komolyan Oroszország agresszív megnyilvánulásait sem. „Nem állítottuk meg a Krímet elfoglaló Oroszországot. És az oroszok felbátorodtak, és háborút indítottak Ukrajna ellen” - mondta. „Nem akadályoztuk meg abban Kínát, hogy ráerőltesse Hongkongra a nemzetbiztonsági törvényt. Az emberek elkezdték kérdezgetni: vajon Tajvan lesz a következő? És most Tajvan érzi ezt a nyomást.”