A Sims, csak élesben: memóriával rendelkező AI-k laktak be egy virtuális várost, és hamar elkezdtek úgy viselkedni, amire senki nem számított

A ChatGPT megjelenése óta rég nem látott őrület tört ki a techvilágban: szinte mindenki nagy nyelvi modelleket (LLM) kezdett el fejleszteni, ömlik a pénz a hasonló mesterséges intelligenciák fejlesztésével foglalkozó vállalatokhoz, és nincs szoftvergyártó vagy online szolgáltatásokkal foglalkozó alkalmazásfejlesztő, aki ne azon gondolkodna, hogy hogyan lehet beépíteni akár az OpenAI-féle GPT-t, akár valamelyik rivális modellt a termékükbe.

Hasonló hirtelen felfutásokat persze bőven láthattunk az elmúlt évekből, és ezek sokszor nem hozták végül (legalábbis rövidtávon) az ígért-remélt eredményeket: elég csak arra gondolni, hogy ahogy pár éve mindenki blockchaint igyekezett valahogy a termékébe építeni, úgy tavaly-tavalyelőtt az NFT (:D) és a metaverzum tarolt le mindent. De a mostani LLM-lázban van egy fontos különbség: ezúttal tényleg lehetett látni konkrét példákat arra, hogy hogyan, mire lehet ezeket az algoritmusokat alkalmazni.

Épp a jól alkalmazhatóság miatt erősödhettek fel azok a hangok is, melyek az AI-k jelentette fenyegetést emelik ki, legyen szó akár az emberi munkahelyek elvesztéséről, az oktatás teljes átalakulásáról vagy akár súlyosabb, egzisztenciális-társadalmi válságokról. Ezek komoly aggályok, melyekkel hamarosan külön cikkben részletesen foglalkozunk majd, de most egyetlen konkrét projektet mutatunk be, ami megmutatja azt, hogy nagyon rövidtávon hol hozhatnak majd nagyon jelentős változást az LLM-ek.