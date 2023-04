Belgiumban bezúztak 2352 doboz vacak amerikai sört

Belgiumban, amit zokszó nélkül nevezhetünk sörnagyhatalomnak, a héten bezúztak 2352 doboz sört. A drasztikus intézkedést a Comité Champagne, a világ leghíresebb pezsgőgyártó vidékének márkavédelmi szervezete kezdeményezte, mivel az amúgy igen vacak amerikai sört, a legnépszerűbb sörértékelő oldalon a maximális tízből még két pontot sem elérő Miller High Life-ot a dobozokon a sörök Champagne-jaként reklámozták.

A szlogen amúgy már több, mint száz éves, az 1903 óta gyártott sört 1906 óta reklámozzák ezzel a teljesen érdemtelenül ráaggatott jelzővel. Ha analógiát keresünk a termékre, a hazai kínálatból talán a Kőbányai Világos, esetleg az Arany Ászok feleltethető meg neki, amit ezek alapján a sörök Tokajiaként reklámozhatnának.

A Miller High Life-ot gyártó Molson Coors Beverage Co. amúgy csak amerikában forgalmazza ezt a sört ezzel a szlogennel, a Belgiumban lefoglalt szállítmány magánexportban érkezett volna Németországba, de a címzett tudomásul vette a megsemmisítésre vonatkozó döntést, nem támadta meg az ítéletet. Amit amúgy azért hoztak, mert Európában szigorúan veszik az eredetvédelmet, vagyis azt, hogy a jól körülhatárolható tájegységekhez köthető minőségi termékek kizárólagosan használhatják a tájegység nevét termékük megnevezésében. Lásd pl. parmezán, pármai sonka, iberico, vagy már az említett Tokaji, vagy a történetünkben is szereplő Champagne.

Az unió sem csak szórakozásból teszi ezt. A minőségi, eredetvédett élelmiszerek piaca évi 75 milliárd eurós, a hamisítás, védjegybitorlás komoly anyagi károkat okozhat. Az európai szabályok értelmében pedig a védjegyet bitorló terméket lényegében hamisítványként kezelik.

A 2352 doboz vacak sör megsemmisítésének költségét amúgy a Comité Champagne állta, mely azt is közölte, hogy a terméket a legnagyobb körültekintéssel, a környezetvédelmi szempontokra maximálisan figyelve semmisítették meg. (Via The Guardian)